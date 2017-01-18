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СМИ назвали имя возможного заместителя Сергея Шойгу

09:44 18.01.2017
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Минобороне и «Ростехе», кандидатом на пост заместителя министра обороны является директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин. Этот чиновник ранее трудился в «Рособоронэкспорте» и, как сообщает издание, может заняться в военном ведомстве в том числе и вопросами военно-технического сотрудничества.

Близкий к Минобороны человек считает, что назначение Фомина может привести к тому, что ФСВТС, специалисты которой участвуют в переговорах по экспорту продукции военного назначения, станет еще более тесно связана с военным ведомством или будет преобразована в один из департаментов Минобороны.

Кроме того, это может повысить роль военного ведомства как непосредственного поставщика техники из наличия вооруженных сил. Обычно этим занимаются компании, которые контролирует ФСВТС, однако за последние годы сотни танков и вертолетов были проданы именно по линии Министерства обороны.

Должность заместителя Шойгу стала вакантной в конце декабря. Тогда Владимир Путин подписал указ, по которому бывший заместитель министра обороны Анатолий Антонов был назначен на пост замглавы министра иностранных дел.

В должности замминистра обороны Антонов отвечал за проблематику международного военного и военно-технического сотрудничества.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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18.01.2017, 12:25
Гость: Земляк Карбышева.Сибирь

Почтим память Зои Космодемьянской,которую гитлеровцы вели босой по снегу к виселице.Почтим память Дмитрия Карбышева,генерала инженерных войск,который не стал работать на 3-й рейх.Был с пленными лагеря Маутхаузен изуверски облит на морозе из шланга водой и погиб с верой в победу.30 миллионов сынов и дочерей СССР были убиты гитлеровцами,но победили фашизм.Русских в числе погибших насчитывается 27 миллионов.Благодаря русским Россия освобождена от агрессоров Карла12,Наполеона,Османов,гитлеровцев.Русских надо поставить во власть России на 82%,согласно процентного состава населения России.Не наберется малых народов,чтобы отстоять Россию-как Этих 27 миллионов русских.Если бы погибли малые народы в войне 41-45гг.,то никто бы их не восстанавливал из пробирочки.А они живы и здоровы,до сих пор,да еще и не пускают русских в Кремль.Вот прямо говоря.Евреи приехали в Россию непрошенными гостями в 1917г.Заняли все ячейки власти в СССР,а теперь еще и обижаются,когда им говорят."Уймитесь,наконец,грабить и уничтожать народы России и саму державу"Но квартиранты-эти Чубасы,Гайдары-не унимаются....
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