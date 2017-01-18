СМИ назвали имя возможного заместителя Сергея Шойгу

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Минобороне и «Ростехе», кандидатом на пост заместителя министра обороны является директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин. Этот чиновник ранее трудился в «Рособоронэкспорте» и, как сообщает издание, может заняться в военном ведомстве в том числе и вопросами военно-технического сотрудничества.

Близкий к Минобороны человек считает, что назначение Фомина может привести к тому, что ФСВТС, специалисты которой участвуют в переговорах по экспорту продукции военного назначения, станет еще более тесно связана с военным ведомством или будет преобразована в один из департаментов Минобороны.

Кроме того, это может повысить роль военного ведомства как непосредственного поставщика техники из наличия вооруженных сил. Обычно этим занимаются компании, которые контролирует ФСВТС, однако за последние годы сотни танков и вертолетов были проданы именно по линии Министерства обороны.

Должность заместителя Шойгу стала вакантной в конце декабря. Тогда Владимир Путин подписал указ, по которому бывший заместитель министра обороны Анатолий Антонов был назначен на пост замглавы министра иностранных дел.

В должности замминистра обороны Антонов отвечал за проблематику международного военного и военно-технического сотрудничества.