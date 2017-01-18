Дело Евгении Чудновец должно изменить практику наказаний за репосты

Воспитательница екатеринбургского детского сада была приговорена к реальному сроку за репост в соцсети

Российское общество на самых разных уровнях не одобрило вердикт региональной Фемиды. Пока адвокаты готовятся опротестовать приговор, государство и общественники намерены помочь уральской общественнице выйти на свободу и хотят встретиться с представителями пострадавшего ребенка, чтобы узнать, почему те требуют ужесточения наказания для нее.

Во вторник стало известно о том, что адвокат Евгении Чудновец намерена обжаловать судебное решение по своей подзащитной, приговоренной Курганским областным судом к пяти месяцам лишения свободы.

Стоит отметить, что первоначально районный суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Областная прокуратура обжаловала решение и просила смягчить приговор в виду чрезмерной суровости наказания. В то же время законный представитель потерпевшего несовершеннолетнего в апелляционной жалобе, напротив, требовала ужесточить приговор сроком до одного года лишения свободы. Общаться с газетой ВЗГЛЯД она отказалась.

Как сообщила Interfax адвокат Чудновец Мария Кириллова, для ее подзащитной «важна защита своей репутации»:

«Естественно, у нее умысла на распространение никакой порнографии не было, – сообщила агентству юрист. – И ее, естественно, возмущает тот момент, что вроде как поборолась за права других, хотела привлечь внимание, чтобы были наказаны виновные в этих событиях, а получилось, что сама оказалась в местах лишения свободы».

Адвокат намерена подать кассационную жалобу в президиум Курганского областного суда. В защиту осужденной выступила и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Мы ей будем помогать по освобождению, – прокомментировала ситуацию омбудсмен. – Здесь два варианта всего лишь, как мы можем помочь: я сегодня же вечером напишу подробное письмо Татьяне Николаевне Москальковой, уполномоченному по правам человека в РФ, мы направляем копии документов, которые есть, со взысканием. На наш взгляд, взыскания носят достаточно формальный характер, может быть, они наложены по указке сверху. На наш взгляд, прокуратура Курганской области может тоже снять эти взыскания, поэтому я сегодня предложу это сделать заместителю генерального прокурора по УрФО, чтобы он направил своим коллегам в Курганскую область. У нее 27 января наступает срок на условно-досрочное освобождение... Мы ей сегодня оставили перечень документов, которые необходимы для помилования. Она сказала, что постарается к 1 февраля их собрать, и мы попробуем пойти этим путем. Значит, в феврале будем обращаться к губернатору Свердловской области и к президенту о помиловании».

Напомним, Евгения Чудновец сделала на своей странице в социальной сети репост видео с голым ребенком в одном из детских лагерей Катайска, рассчитывая таким образом обратить внимание людей на издевательства над детьми. Дело получило сильный общественный резонанс. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова возмутилась приговором, после чего Курганский облсуд снизил наказание Чудновец до пяти месяцев.

Вместе с тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования. А депутат от «Единой России» Александр Сидякин попросил оценить действия районного прокурора, который потребовал для Чудновец пяти лет колонии.

В то же время президент России Владимир Путин в декабре прошлого года отметил, что репрессивным органам нужно аккуратнее работать с делами, возбужденными по итогам активности пользователей в социальных сетях:

«Под эту сурдинку нельзя подводить все что ни попадя, с этим точно совершенно надо аккуратненько разобраться», – заключил российский лидер.

«Юристы Общественной палаты изучили это дело и, могу сказать, мягко говоря, были удивлены приговором, – поделился своими впечатлениями по делу Чудновец председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России, председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков. – Завтра мы направим запросы по этому делу в ряд соответствующих ведомств, а также поступившие к нам документы – в экспертно-аналитический отдел Общественной палаты. Скажу сразу, итогом знакомства с этими документами стали удивление и недоумение, и касается это как работы следствия, так и суда. Я хочу отметить, что юристы Общественной палаты – это бывшие работники следственных органов в званиях полковников и генералов».

Цветков сообщил, что готов встретиться с представителями пострадавшего несовершеннолетнего, чтобы понять, в чем состоит суть их претензий к Чудновец. Ранее на своей странице в Facebook он написал, что не понимает, какое преступление совершила воспитательница детского сада, за что ей дали реальный срок и какая от нее исходит социальная опасность.

«Самый ключевой момент в этом деле – это мотив, установкой которого, на мой взгляд, ни следствие, ни суд не занимались, – поделился своим видением резонансного дела первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству кандидат юридических наук Михаил Емельянов. – Если бы Чудновец репостила это видео, например, в погоне за сенсацией или ради этакой гламурной бравады, то такое ее поведение вряд ли бы заслуживало снисхождения. Если же она сделала это ради того, чтобы бороться с несправедливостью – это совсем другой разговор».

По мнению адвоката и эксперта в области права Алексея Михальчика, умысел Чудновец в ходе следствия доказан не был, поэтому защите имеет смысл добиваться оправдания осужденной:

«Лайки и репосты, если исходить из теории уголовного права, могут образовать состав преступления, если установлено наличие преступного умысла подсудимого. Здесь же женщина, напротив, хотела создать общественный резонанс, чтобы защитить детей. Поэтому умысла я тут не вижу».