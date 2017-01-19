В Москве Обаму провожают почти с проклятиями и словами «когда же ты уйдешь»

Известный политолог Сергей Марков - специально для KM.RU

Америка подводит итоги правления Обамы, сделаем это и мы. Без гнева и пристрастия. Итоги правления Барака Обама интересным с трех точек зрения – его внутренняя политика, его внешняя политика и его отношения с Россией, которые особенно важны для нас.

Сначала о внутренней политике. Главная драма Обамы была в том, что его избрали, как и Трампа, на волне ненависти к истеблишменту и Вашингтону, чтобы он все радикально изменил. А он побоялся. Обама, чуждый Вашингтону и социалист по взглядам, тем не менее не стал проводить ни ту политику, которые хотели избиратели, ни ту, которая соответствовала его личным взглядам.

Он стал просто хорошим президентом. Сейчас его критикуют, но так всегда бывает в США. Через несколько лет, уверен, его будут считать успешным президентом.

Успехи Обамы во внутренней политике неоспоримы.

1. Экономический рост все 8 лет. США отобрали у Китая титул самой хорошей для бизнеса страны. Рабочие места стали возвращаться из Китая в США. Темпы роста в США намного выше, чем в ЕС.

2. Опережающее развитие современных высокотехнологичных производств. Американские несырьевые корпорации стали самыми крупными в мире.

3. Держал все годы слабый доллар и мягкую инфляцию. Это очень выгодно для экономики.

4. Ввел жесткие нормы по экологии. Но это может быть отменено Трампом.

5. Легализация гомосексуальных браков. Но это противоречиво.

6. Легализация миллионов мигрантов. Но это противоречиво.

Неудачи Обамы по внутренней политике тоже очевидны.

1. Не смог ограничить влияние финансового капитала. Не смог сломать тех, кто "слишком большой, чтобы умереть"

2. Не нашел, что сделать со старыми индустриальными отраслями. Это и стало главной причиной поражения демократов на президентских выборах, потому что традиционные штаты, типа Висконсина, Пенсильвании и Мичигана, штаты рабочего класса - ушли к республиканцам.

3. Разжег расовые волнения, потому что недостаточно жестко относился к черному расизму. Именно Обама, который всегда почти называл виновниками полицейских, виноват в разжигании расовых проблем. Это значит, что он не справился с ролью первого черного президента.

4. Увеличил социальное паразитирование, усилив класс профессиональных безработных.

5. Средний класс стал меньше и беднее, разрыв между бедными и богатыми больше.

6. Демократическая партия находится в тяжелейшем кризисе. Потеряны президентство, конгресс, сенат, контроль за большинством штатов. Руководство партии погрязло в политической и обычной коррупции, праймериз фальсифицированы, близкие к партии медиа превратились в антимедиа, специализирующиеся на дезинформации. Потеряны электорально, видимо, навсегда, несколько ключевых бывших демократических штатов "ржавого" пояса.

В целом, Обама будет признан хорошим, но рядовым президентом для экономики США. Это его разочарование, потому что он, конечно, мечтал стать великим президентом. Кстати, Обама прав, что, если бы не Хилари, а он шел бы сейчас на выборы, он выиграл бы у Трампа.

С точки зрения внутренней политики Барак Обама добился немалых успехов, в частности в области экономики, но избрали его не для этих небольших улучшений экономики. Барак Обама был аутсайдером, чужой для Вашингтона человек и ему отдали предпочтение американские избиратели сначала перед Хилари во время вашингтонской праймериз, а потом и против вашингтонских Маккейна и Ромни для того чтобы Барак Обама был американским а не вашингтонским президентом.

Для того чтобы Барак Обама думал больше о среднем классе, а не о банкирах миллиардерах с Уолл-стрита и именно эту революцию обещал барак Обама избирателям. И именно поэтому его инаугурацию праздновала Америка с эйфорией и огромной надеждой на перемены, но этих перемен Барак Обама не совершил.

Он предпочёл быть не революционером, а вступить в альянс с истеблишментом американской олигархии с Уолл-стрита и государственная помощь при нем пошла практически прежде всего тем же самым крупным банкам и корпорациям, которые поучали ее и при Джордже Буше младшем.

При этом Обама смог обеспечить стабильный экономический рост. При нем США вышли на первое место в числе самых привлекательных стран для бизнеса впервые за многие годы обогнав Китай. При Обаме крупнейшие американские корпорации стали уже не нефтяные и автомобильные гиганты прошлого, а современно-технологические корпорации типа “Apple”. Они заняли ключевые позиции и осуществляют очень успешную транснациональную экспансию.

При этом, устремившись в будущее Обама не смог удержать прошлое, поэтому в его собственной партии он так и не смог создать свою собственную команду. Он опирался на «клинтонистов». «Клинтонисты» поставили демократическую партию под полный контроль и, как показали праймериз, создали коррумпированную структуру.

Видимо, Хилари Клинтон не выиграла праймериз честно, а с помощью коррупции руководство Демпартии украло миллионы голосов у Берни Сандерса и «вытолкнуло» ее на пост кандидата. При этом, видимо, фонд Клинтонов оказался глубоко погружен в коррупцию и Хилари Клинтон получала видимо деньги систематически от Саудовской Аравии и ее союзников из залива. За это во многом подчинила американскую политику в Ближнем Востоке интересам Саудовской Аравии.

Кроме того, Обама дав великолепную возможность для постиндустриальных секторов экономики, не смог создать внятной стратегии для американской индустрии. Поэтому те штаты, где преобладал промышленный рабочий класс и которые всегда голосовали за демократов, на президентских выборах 2016 года отвернулись от них, такие как Мичиган и Пенсильвания. Собственно именно это послужило одной из главных причин поражения Демократической партии.

Во внешней политике Обама сначала был оплотом огромных надежд всего мира на изменение внешней политики США, которая своей агрессивностью правящих в ней "неоконов" и "демократических интервенционистов" вызывала в конце правления Буша уже почти всеобщее неприятие в. Он обещал прекратить эту ненужно агрессивную политику, и за это обещание получил Нобелевскую премию, которая была премией надежды. Но реализовал обещания только частично. Неоконов и интервенционистов оставил на ключевых позициях. И сейчас всем ясно, что его Нобелевская премия была ошибкой Нобелевского комитета.

Успехи внешней политики Обамы:

1. Договор, остановивший военную ядерную программу Ирана. Но он может быть отменен Трампом.

2. Улучшение отношений с Кубой.

3. Перезагрузка с Россией убрала те проблемы, которые были при Буше.

4. Прекращение всеобщей волны антиамериканизма, которая была при Буше.

5. Вывод войск из Ирака.

6. Создание трансокеанского экономического партнерства, что обеспечивает доминирование корпораций США в регионе Тихого океана. Но это может быть отменено Трампом.

7. Создание трансатлантического экономического партнерства, что обеспечивает доминирование корпораций США в евроатлантическом регионе. Но это может быть отменено Трампом.

8. Не начал войну против правительства Сирии, США не бомбили Дамаск и не было масштабной интервенции.

9. Госпереворот в Украине, к власти приведено проамериканское правительство, подконтрольное США и проводящее жесткую антироссийскую и даже русофобскую политику.

10. Убит Бен Ладен.

Неудачи внешней политики Обамы:

1. Создание ИГИЛ, как результат очень ошибочной политики оккупационной администрации США в Ираке.

2. Египет. Разрушен стабильный режим Мубарака, власть захватили исламисты.

3. Ливия. Разрушено государство. Власть у исламистов и полубанд.

4. Афганистан. Нет ни стабильного правительства, ни стратегии выхода США из Афганистана.

5. Сирия. Разрушено государство, страна под угрозой захвата исламистами ИГИЛ.

5. Сирия. США де факто оказались в сотрудничестве с террористами Аль Каиды.

6. Не удалось уменьшить влияние Саудовской Аравии на внешнюю политику США. В результате на Ближнем Востоке США во многом обслуживали интересы Саудовской Аравии.

7. ЦРУ и Пентагон во многом вышли из под контроля президента Обамы и проводили самостоятельную внешнюю политику, противоречащую интересам США.

8. Искусственная холодная война с Россией.

9. Отсутствие прогресса в ядерном разоружении.

Во внешней политике Барак Обама не добился больших успехов. Он сначала вызвал огромные надежды, когда обещал кардинально отойти от агрессивности США времен Джорджа Буша. За это получил авансом нобелевскую премию, антиамериканизм в мире спал, казалось, США стали более предсказуемыми, но постепенно они втянулись в новые авантюры и все-таки не вышли из старых военных конфликтов.

Поэтому к концу срока Обамы, можно констатировать, что США во остаются в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и еще включились в противостояние на Украине, где разрушены государственные институты, погибли десятки, сотни тысяч людей. Более того у США даже нет стратегии выхода из этих конфликтов.

Есть только 2 важных отличия во внешней политике Барака Обамы от Джорджа Буша. Во-первых, Обама провозгласил принцип, что Америка будет воевать не самостоятельно, а руками других стран. Это и происходит. Кроме того, США при Обаме предпочитает участвовать в военных конфликтах не самостоятельно, а с большой коалицией союзников и даже где-то предоставляя союзникам первую скрипку. Это было и в Ливии, и в Сирии, и на Украине. Такая уловка делает внешнюю политику США более гладкой, не меняя ее по сути.

Отсюда и разочарования и ощущения, что США не способны выполнять свою роль лидера. Мир все больше погружается в хаос, а США не противостоят этому хаосу и даже наоборот, подкидывают дрова в разгорающийся мировой бардак. При этом Барак Обама успокаивает всех длинными малосодержательными речами.

В оправдание здесь, правда, необходимо отметить, что в начале срока Обама колебался, чему больше отдать приоритет - внутренней политике или внешней. Были серьезные большие проекты во внешней политике, но они все были отменены и заморожены, поскольку Обама примерно во втором, третьем году своего президентства сделал жесткий выбор в пользу внутренней политик. Внешнеполитическое направление стало для него периферийной, т.е. Барак Обама отказался быть мировым лидером, на что мир так надеялся.

На российском треке у Обамы не просто неудачи, а настоящая катастрофа со всех точек зрения. С точки зрения Вашингтона Америка потеряла Россию и не может контролировать ее растущую роль и агрессивное поведение. С точки зрения Москвы, Обама испортил все, что только мог и стал злобным и мелкопакостным врагом России. Начинались российско-американские отношения позитивно.

Обама не отягощен ментальностью бойца холодной войны как Буш или как его вице-президент Байден. Обама хотел улучшить эти отношения: провозгласил перезагрузку, ряд проблем были сняты, Россия вступила в ВТО, было возобновлено сотрудничество по очень многим направлениям начали развиваться позитивные личные отношения между Путиным и Обамой.

Поскольку Обама больше всего ценит в политиках способность к лидерству, и он признавал, что у Путина огромный лидерский потенциал. Путин больше всего ценит в политиках способность делать то, что обещал, и Обама в первые годы выполнил все свои обещания перед Москвой.

Но вскоре, отношения начали ухудшаться и перешли в катастрофу, когда спецслужбы США организовали свержение законного демократически выбранного президента Украины, Януковича и привели к власти группу людей, радикалов, с легкостью использующих террористические методы и утопивших в крови многие русские города Украины. При этом, Барак Обама отказался признавать какую-либо вину США, вместо этого продолжал читать абстрактные лекции российскому руководству.

Когда в ответ на открытый госпереворот и кровавый террор по отношению ко всем пророссийски ориентированным политическим гражданам Украины Москва нашла в себе силы взять под крыло Крым, Обама воспринял это как личную пощечину и нарушение Россией всего послевоенного мирового порядка и организовал настоящий крестовый поход против России. Начался период формальной травли России по всем фронтам, а также введения большого объема неформальных санкций. Обама провозгласил в качестве своей победы в январе 2015 года, что Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья. Это оказалось, к счастью, самообманом Обамы, но было ясно, что это является его целью.

Поэтому можно сказать, что Обама несет личную ответственность за катастрофическое ухудшение отношений Америки с Россией, которые стали, возможно, самыми плохими за всю историю их отношений и заставили весь мир в панике просчитывать варианты сценариев конфликта между ядерными сверхдержавами. В Москве Барака Обаму провожают почти с проклятиями и со словами «ну, когда же ты, наконец уйдешь и перестанешь нам пакостить как старуха шапокляк». Закономерно, что Москва не может сдержать эмоций в связи с уходом Обамы и радуется этому уходу, провожая с ненавистью и презрением. И эта оценка, к сожлению, справедлива.