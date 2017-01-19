КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»

Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает «РИА Новости».

КС признал, что решение ЕСПЧ не соответствует нормам российской Конституции, таким образом, исполнение его невозможно.

«Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это — единственный способ не нарушить Конституцию России», — заявил глава КС Валерий Зорькин. При этом он добавил, что КС не отказывается от обязательств исполнять решения ЕСПЧ.

«Выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости», — добавил Зорькин.

КС также отметил, что взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога. Согласно действующему законодательству, Россия не обязана исполнять решения международных судов, если они противоречат Конституции.

ЕСПЧ в июле 2014 года обязал Россию выплатить компенсации бывшим акционерам ЮКОСа за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Российский Минюст заявил, что не считает это решение справедливым и беспристрастным, и направил в Конституционный суд запрос о возможности не исполнять его.

Публичное рассмотрение дела состоялось в КС 15 декабря. Все без исключения представители органов государственной власти высказались против исполнения решения ЕСПЧ.