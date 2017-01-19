Российские ученые начали готовить обезьян к полету на Марс

В научно-исследовательском институте медицинской приматологии (НИИ МП, Сочи) стартовала программа по подготовке к полету на Марс макак. Об этом «Интерфаксу» рассказал директор института Сергей Орлов.

Он сообщил, что имитация полета животных к красной планете будет проводиться в Дубне, в Центре ядерной физике. На его базе могут быть сымитированы невесомость и космическое излучение.

Собеседник агентства также отметил, что институт получил грант на проведение исследовательских работ.

Агентство отмечает, что несколько лет назад отечественные ученые отказались от планов по подготовке крупных животных к космическим полетам. В Институте медико-биологических проблем пояснили, что современные методы позволяют проводить исследования на человеке.

Ранее СМИ сообщили, что американские ученые обнаружили у макак способности к математике. По их словам, у животных хватает сообразительности для проведения простейших исчислений.

