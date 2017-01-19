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Российские ученые начали готовить обезьян к полету на Марс

20:35 19.01.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В научно-исследовательском институте медицинской приматологии (НИИ МП, Сочи) стартовала программа по подготовке к полету на Марс макак. Об этом «Интерфаксу» рассказал директор института Сергей Орлов.

Он сообщил, что имитация полета животных к красной планете будет проводиться в Дубне, в Центре ядерной физике. На его базе могут быть сымитированы невесомость и космическое излучение.

Собеседник агентства также отметил, что институт получил грант на проведение исследовательских работ.

Агентство отмечает, что несколько лет назад отечественные ученые отказались от планов по подготовке крупных животных к космическим полетам. В Институте медико-биологических проблем пояснили, что современные методы позволяют проводить исследования на человеке.

Ранее СМИ сообщили, что американские ученые обнаружили у макак способности к математике. По их словам, у животных хватает сообразительности для проведения простейших исчислений.
 

Темы: Россия, Космические исследования и открытия, Наука
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 07:07
Гость: Палыч

"В Дубне, в Центре ядерной физике... могут быть сымитированы невесомость..."
Поподробнее, пожалуйста!
20.01.2017, 06:04
Гость: Лучше

бы эти деньги пустили на благоустройство городов и ремонт дорог. Больше бы толку было, действительно бредовая идея, как и когдато комуто в голову всбрело перегородить залив Кара Богаз Гол, потом пришлось дамбу открывать, уровень Каспия стал угрожающе подниматься.
20.01.2017, 03:20
Гость: Владимир

Хватит ГЛУПОСТИ повторять !
Ни на Луне и ни на Марсе никто из людей никогда не был и в ближайшие СТО ЛЕТ не будет.
Начиная с высоты в 500 километров Земной шар окружают радиационные пояса УБИЙСТВЕННЫЕ для всех теплокровных существ. Защититься от них сейчас
можно только свинцовым поясом толщиной в один метр !
Пока не придумают более лёгкую защиту - летать выше 500 километров от
Земли НЕЛЬЗЯ.
КСТАТИ:
"Лунная Афёра" с 1969 по 1972 - это глобальный обман на весь мир ! Это я
утверждаю как инженер-ракетчик.
Сейчас даже умственно отсталый но любопытный троечник может без труда
узнать, что НЕТ НИ ОДНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА пребывания людей на Луне:
- Все фотографии - фальшивые !
- Все киносъёмки - фальшивые !
- Лунных камней (а не песка, который доставляется автоматическими
станциями) - нет и не было !
Например, "лунный камень" который официально торжественно американский
посол подарил премьер - министру Нидерландов в 1969 году для
Амстердамского музея - оказался ДЕРЕВЯШКОЙ !
Если будете верить лживым американцам - ваши головы тоже превратятся в
деревяшки.
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