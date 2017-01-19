Украинские военные отказались предоставить РФ выводы по проверке в ЮВО

Украинская инспекционная группа, проводившая на территории РФ проверку в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, отказалась предоставить сопровождающей группе свои выводы и итоги по данной работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, украинская сторона в очередной раз продемонстрировала нежелание проявлять транспарентность при реализации вышеуказанного документа. Рыжков также выразил надежду на то, что в этот раз Киев не станет игнорировать реальные итоги инспекции и воздержится от выдвижения в отношении России надуманных обвинений.

Начальник наццентра добавил, что инспекторы смогли посетить два военных полигона – «Кадамовский» и «Кузьминский», железнодорожные станции погрузки и выгрузки, а также получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции. Он подчеркнул, что представители инспекционной группы не наблюдали военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Украинская группа посетила Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону и ряд других городов Южного военного округа в период с 16 по 19 января. В ее составе также присутствовали наблюдатели из Дании и Канады.

