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Украинские военные отказались предоставить РФ выводы по проверке в ЮВО

19:13 19.01.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Украинская инспекционная группа, проводившая на территории РФ проверку в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, отказалась предоставить сопровождающей группе свои выводы и итоги по данной работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, украинская сторона в очередной раз продемонстрировала нежелание проявлять транспарентность при реализации вышеуказанного документа. Рыжков также выразил надежду на то, что в этот раз Киев не станет игнорировать реальные итоги инспекции и воздержится от выдвижения в отношении России надуманных обвинений.

Начальник наццентра добавил, что инспекторы смогли посетить два военных полигона – «Кадамовский» и «Кузьминский», железнодорожные станции погрузки и выгрузки, а также получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции. Он подчеркнул, что представители инспекционной группы не наблюдали военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Украинская группа посетила Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону и ряд других городов Южного военного округа в период с 16 по 19 января. В ее составе также присутствовали наблюдатели из Дании и Канады.
 

Темы: Россия, Украина, Армия и обороноспособность России, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 00:15
Гость: Остап

Чисто ерунда, ни о чем. Протокол будет представлен в ЕС и НАТО, на подпись. Потом на подпись России. Если России не представят, более инспекций .не будет. Вы здесь все дураки, что ли? Знаете, как это происходит? Рядом сидит полковник ВВС, чуть что не так- будьте добры аппаратуру к досмотру. А тут Юкрейн какой-то?
19.01.2017, 20:52
Гость: Александр123

Проведение следующей подобной инспекции - только через отчет о предыдущей.
19.01.2017, 20:47
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

А какие выводы? Накормить накормили, но с собой не дали.
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