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Два человека погибли при обрушении крыши конного клуба в Бердске

18:16 19.01.2017
Фото с сайта 54.mchs.gov.ru
Фото с сайта 54.mchs.gov.ru
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В городе Бердске Новосибирской области в конном клубе «Аллюр» произошло обрушение крыши. В результате погибли два человека – 15-летний подросток и мужчина 45 лет.

По факту происшествия следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время следователи проводят работу по установлению всех обстоятельств происшествия, сообщается на сайте ведомства.

В региональном МЧС, ссылаясь на руководство клуба, уточняют, что в момент происшествия в манеже клуба находились семь человек. Четверым из них удалось выбраться из-под завалов самостоятельно. Еще трое были спасены пожарными. Пострадавшие госпитализированы.

Спасатели разбирают завалы, им помогают. В данных работах задействованы 280 человек и около 70 единиц техники.

Причины происшествия пока неизвестны. Согласно предварительным данным, крыша клуба могла обрушиться под тяжестью накопившегося снега, сообщает ТАСС. Согласно данным СМИ, кроме двух человек, жертвами инцидента стали три лошади.

Клуб «Аллюр» работает с 2010 года. Он занимается обучением верховой езде детей, проводит конные походы и соревнования.
   

Темы: Россия, Новосибирск, Происшествия, Расследования в России, МЧС РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 06:08
Это

всё халатность и отсутствие чувства ответственности, кажется и коню должно быть ясно что если на крыше много снега то его надо сбросить во избежание возможных проблем, но в период рыночной экономики, об этом никто не думает пока что то не произойдёт, теперь начнут чистить крышу.
19.01.2017, 21:22
yandexru

Всё гораздо хуже!одынодын Это всё Путин с бригадой ватников строил:
В американском Орегоне из-за обилия выпавшего накануне снега рухнула крыша начальной школы. ЧП произошло во время занятий, но по последним данным никто не пострадал - весь удар пришелся на пустующий спортзал.
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Тяжести снега не выдержала крыша стадиона в Миннеаполисе.
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Крыша спортивной арены в Чехии, где проходил турнир по флорболу, обрушилась меньше чем через 2 недели после открытия, сообщает СТК.
19.01.2017, 20:48
а по полю ходят

кони и люди
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