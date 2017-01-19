Два человека погибли при обрушении крыши конного клуба в Бердске

В городе Бердске Новосибирской области в конном клубе «Аллюр» произошло обрушение крыши. В результате погибли два человека – 15-летний подросток и мужчина 45 лет.

По факту происшествия следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время следователи проводят работу по установлению всех обстоятельств происшествия, сообщается на сайте ведомства.

В региональном МЧС, ссылаясь на руководство клуба, уточняют, что в момент происшествия в манеже клуба находились семь человек. Четверым из них удалось выбраться из-под завалов самостоятельно. Еще трое были спасены пожарными. Пострадавшие госпитализированы.

Спасатели разбирают завалы, им помогают. В данных работах задействованы 280 человек и около 70 единиц техники.

Причины происшествия пока неизвестны. Согласно предварительным данным, крыша клуба могла обрушиться под тяжестью накопившегося снега, сообщает ТАСС. Согласно данным СМИ, кроме двух человек, жертвами инцидента стали три лошади.

Клуб «Аллюр» работает с 2010 года. Он занимается обучением верховой езде детей, проводит конные походы и соревнования.

