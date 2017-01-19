Суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Оренбурге

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 29-летнему жителю Пермского края, который подозревается в похищении девочки в Оренбурге. Под арестом он пробудет в течение двух месяцев, до 19 марта. Об этом ТАСС рассказал представитель СКР по региону.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до совершения указанного преступления злоумышленник пытался похитить двух 10-летних девочек, однако им удалось спастись от него. Дети опознали подозреваемого.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила агентству, что подозреваемый будет проверяться на причастность к аналогичным преступлениям как на территории Оренбургской области, так и в других регионах. В частности, предполагается, что он может иметь отношение к совершению преступлений против детей в Пермском крае в 2011 году.

Ранее сообщалось, что 17 января в Оренбурге была похищена 12-летняя девочка. Злоумышленник силой поместил ее в багажник автомобиля и увез в неизвестном направлении. По дороге ребенку удалось дозвониться родителям и попросить о помощи. В итоге преступник высадил девочку в районе городской свалки и через некоторое время был задержан.

