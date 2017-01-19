]]> ]]>
Главная В России Новости

Суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Оренбурге

19:49 19.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 29-летнему жителю Пермского края, который подозревается в похищении девочки в Оренбурге. Под арестом он пробудет в течение двух месяцев, до 19 марта. Об этом ТАСС рассказал представитель СКР по региону.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до совершения указанного преступления злоумышленник пытался похитить двух 10-летних девочек, однако им удалось спастись от него. Дети опознали подозреваемого.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила агентству, что подозреваемый будет проверяться на причастность к аналогичным преступлениям как на территории Оренбургской области, так и в других регионах. В частности, предполагается, что он может иметь отношение к совершению преступлений против детей в Пермском крае в 2011 году.

Ранее сообщалось, что 17 января в Оренбурге была похищена 12-летняя девочка. Злоумышленник силой поместил ее в багажник автомобиля и увез в неизвестном направлении. По дороге ребенку удалось дозвониться родителям и попросить о помощи. В итоге преступник высадил девочку в районе городской свалки и через некоторое время был задержан.
  

Темы: Россия, Оренбургская область, Криминал, Происшествия, Расследование преступлений в России, Дети, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.01.2017, 22:00
Гость: Лука Лукич

....вот так..гроши...и судьба Девушки....в России, к таким хоть на верхнем ..уровне..на любом...ПРЕЗРЕНИЕ....тюрьма душу не спасает...и уж...того кто числит себя Человеком.
19.01.2017, 21:15
Гость: такс

Такое впечатление что государство поощряет этих уродов Давно за такие преступления надо стрелять или давать пожизненное
19.01.2017, 21:13
Гость: .

расстрелять.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.