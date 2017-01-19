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В Москве неизвестный ранил двух сотрудников полиции

22:28 19.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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На востоке Москвы неизвестный мужчина при его задержании открыл стрельбу по полицейским. В результате участковый и оперативный сотрудник получили ранения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Зеленом проспекте. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Позднее полицейские установили местонахождение стрелявшего. Он скрывается в одной из квартир. В настоящее время с ним ведутся переговоры. Собеседник агентства также уточнил, что мужчина подозревается в краже.

По факту ранения двух полицейских столичный главк СКР возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
 

Темы: Россия, Москва, Происшествия, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 05:59
Гость: Если

российским полицейским дать право применения оружия как в США, то преступник и пикнуть не успел бы как его завалили бы, а когда такие порядки за то что только вытащил пистолет из кобуры пиши объяснительную то только и остаётся что голову подставлять.
20.01.2017, 01:14
Гость: В Москве 15 миллионов человек

Каждый день погибает немало народа. Никто кипишь не поднимает. А тут всего-навсего ранили, так сразу надо шум развести. Ничего, заживёт понемногу.
19.01.2017, 23:31
Гость: Ник16

Два полицая не смогли справиться с одним вооружённым. Позор!
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