В Москве неизвестный ранил двух сотрудников полиции

На востоке Москвы неизвестный мужчина при его задержании открыл стрельбу по полицейским. В результате участковый и оперативный сотрудник получили ранения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Зеленом проспекте. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Позднее полицейские установили местонахождение стрелявшего. Он скрывается в одной из квартир. В настоящее время с ним ведутся переговоры. Собеседник агентства также уточнил, что мужчина подозревается в краже.

По факту ранения двух полицейских столичный главк СКР возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

