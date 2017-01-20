Суд оставил в силе приговор экс-мэру Ярославля Урлашову

Областной суд своим решением от 20 января оставил без изменения наказание бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как пояснили в суде, чиновник будет отбывать 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывший градоначальник должен будет выплатить штраф в размере 60 миллионов рублей.

Суд также оставил в силе приговоры остальным фигурантам этого дела: бывший помощник мэра Алексей Лопатин осужден на семь лет, а экс-заместитель Урлашова Дмитрий Донсков оправдан.

Мэр Ярославля Евгений Урлашов был задержан 3 июля 2013 года. Ранее Кировский районный суд согласился с версией следователей, согласно которой Урлашов, Лопатин и глава агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен в период с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у предпринимателя за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.

Сам Евгений Урлашов заявляет, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели «отблагодарить». По версии следователей, в преступлении участвовал и экс-заместитель Урлашова Дмитрий Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными, поэтому он был оправдан.