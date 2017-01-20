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СМИ сообщили о проблемах с ключевым софтом на российских АЭС

08:57 20.01.2017
Фото с сайта seogan.ru
Фото с сайта seogan.ru
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Сотрудники «Росатома» утверждают, что используемое на АЭС программное обеспечение недостаточно контролируется, а изменения в него вносят частные лица на самих электростанциях, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в июне прошлого года заместитель директора дочерней структуры «Росатома» РАСУ Вадим Подольный составил докладную записку гендиректору и директору по безопасности организации, в которой сообщил, что установленные на действующих АЭС компоненты платформы ПОРТАЛ «не являются легитимными», на них отсутствует документация, а изменения в программное обеспечение вносят непосредственно на эксплуатируемых атомных электростанциях.

ПОРТАЛ называется ключевым софтом на АЭС. Эта платформа выполняет сбор, обработку, архивирование, отображение информации о состоянии и параметрах безопасности энергоблоков и управляет их оборудованием. По данным издания, она используется на Калининской, Ростовской, Нововоронежской, Белоярской и Ленинградской АЭС.

Подольный утверждает, что «из-за отсутствия документации, а также того, что изменения в платформу вносятся непосредственно на объектах, до конца не ясно, какая именно версия ПОРТАЛа стоит на каждой АЭС». «Сомнительным с точки зрения требований безопасности» называется и нахождение исходного кода ПОРТАЛа у частных лиц.

В самом «Росатоме» утверждают, что программное обеспечение устанавливается «с полным комплектом эксплуатационной документации», а изменения в его работу вносятся в соответствии с установленными процедурами. Там указывают, что платформа дорабатывается под каждый энергоблок, и в каждом случае приобретается отдельная лицензия.

По словам консультанта по информационной безопасности Cisco Systems Алексея Лукацкого, любые изменения в программное обеспечение на АЭС должны вноситься по согласованной многоуровневой процедуре. По его словам, в противном случае возможны как ошибки, так и целенаправленные диверсии. Результатом может стать как остановка реактора, так и неуправляемая ядерная реакция.

Темы: IT-технологии, Атомная энергетика в мире
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 13:56
Гость: Ветеран атомной энергетики

Вы совершенно правы!
20.01.2017, 12:39
Гость: gvozd

По словам консультанта по информационной безопасности Cisco Systems
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намного интереснее другое... - какое отношение Cisco Systems имеет к атомной промышленности рф?
иностранная, нет.. даже хуже - американская корпорация имеет полный доступ к деталям управления аэс рф?!!
это шутка это ли?
20.01.2017, 11:41
Гость: Александр Питерцев

Задумайтесь только над заголовком - СМИ сообщили! СМИ, Карл! Да им нет туда доступа вообще в эту область, о которой они пытаются рассуждать! Это стратегически важный объект использования атомной энергии, там все, абсолютно все регламентировано, каждый шаг и каждое действие! И если они вносят изменения, то они имеют на это право, и делают это профессиональные компетентные специалисты, которые понимают что они делают, и зачем. И права эти есть у сугубо ограниченного круга людей 100 %!
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