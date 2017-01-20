Абэ объявил о визите в Россию в кратчайшие сроки

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что он посетит Россию в кратчайшие сроки для продвижения вопроса мирного договора, передает ТАСС.

«Чтобы воспользоваться удобным случаем я совершу визит в Россию в этом году в кратчайшие сроки», — сказал японский премьер, выступая с программной речью в парламенте по случаю начала пленарной сессии.

По его словам, решение территориальной проблемы, которая стоит на месте уже более 70 лет, является не легким.

Кроме того, Абэ подчеркнул, что улучшение отношений Японии и России имеет большое значение с точки зрения безопасности в Северо-Восточной Азии.

«Для поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии улучшение отношений (Японии) с Россией крайне важно. Однако спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны между нашими странами не подписан мирный договор. Это ненормальная ситуация», — заключил политик.

Ранее первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов заявил, что Россия готовится два раза в 2017 году принять премьер-министра Японии Синдзо Абэ.