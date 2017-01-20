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Абэ объявил о визите в Россию в кратчайшие сроки

09:13 20.01.2017
Фото с сайта ap.org
Фото с сайта ap.org
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что он посетит Россию в кратчайшие сроки для продвижения вопроса мирного договора, передает ТАСС.

«Чтобы воспользоваться удобным случаем я совершу визит в Россию в этом году в кратчайшие сроки», — сказал японский премьер, выступая с программной речью в парламенте по случаю начала пленарной сессии.

По его словам, решение территориальной проблемы, которая стоит на месте уже более 70 лет, является не легким.

Кроме того, Абэ подчеркнул, что улучшение отношений Японии и России имеет большое значение с точки зрения безопасности в Северо-Восточной Азии.

«Для поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии улучшение отношений (Японии) с Россией крайне важно. Однако спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны между нашими странами не подписан мирный договор. Это ненормальная ситуация», — заключил политик.

Ранее первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов заявил, что Россия готовится два раза в 2017 году принять премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Темы: Россия, Япония, Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 12:59
Гость: ну-ну,

ты кто такая, не ты эти острова к России присоединила, не тебе разбазаривать.
напомните, по какой статье вы под суд должны пойти? и побыстрее! и надолго!
А острова оставить трудолюбивому и умному русскому народу. И не мешать на них хозяйничать!
20.01.2017, 11:25
Гость: россиянка

А я бы подписала вечный мирный договор и отдала острова уважаемому мною трудолюбивому и умному народу - японцам с условиями: за счет средств Японии перевезти всех людей на материк в Россию с этих островов в добротное жилье с предоставлением земельных участков и рабочих мест, запрет на территории островов каких бы то ни было войск и баз (особенно НАТО), оплата в казну РФ стоимости оставляемых основных средств и вечную ренту на часть добываемых полезных ископаемых и т.д., то есть с выгодой для страны...может провести референдум...но отдать....
20.01.2017, 09:27
Гость: Русский

... японец гонит лошадей. Прижало Японию не хила. Готов работать по совместки. Не знаю детали, но в принципе нам это выгодно. Деньги и технологии японские - территория НАША. Пущай с нашими рабочими пашут.
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