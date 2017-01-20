Преступное сообщество следователей

Ряд бывших сотрудников ГСУ ГУ МВД по Москве обвиняются в аферах на рынке жилья на 199 млн рублей

Ряд бывших следователей ГСУ ГУ МВД по Москве закончили знакомиться с материалами уголовного дела. По версии СК РФ, они создали преступную группу, занимавшуюся аферами на рынке строящегося жилья. Правоохранители вносили в реестр пострадавших (обманутых дольщиков) фиктивных лиц, а потом способствовали тому, чтобы по программе правительства Москвы они получили недвижимость за бюджетные деньги.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, экс-сотрудники ГУ МВД по Москве Сергей Кавун и Евгений Примаков уже на этой неделе подпишут протокол об окончании с ознакомлением с материалами дела. Их бывший руководитель Анжела Амзина планирует это сделать на следующей неделе. После чего обвинительное заключение и тома расследования будут переданы на утверждение в прокуратуру для последующего направления в суд.

Трое бывший следователей обвиняются по статьям УК РФ 210 (организация преступного сообщества) и 159 (мошенничество в особо крупном размере). Амзиной и Примаковой дополнительно инкриминируют статьи УК РФ 290 (получение крупной взятки) и 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу). Кавуну добавлены обвинения в незаконном хранение оружия (ст. 222 УК РФ) и наркотиков (ст. 228 УК РФ). По версии СК РФ, экс-сотрудник ГУ МВД по Москве хранил дома патроны, а под окнами его квартиры нашли пакетик с марихуаной. Правоохранители полагают, что Кавун выбросил этот пакетик, когда к нему пришли с обыском. Сам он причастность к наркотикам категорически отрицает.

По версии ГСУ СК по Москве, в 2010—2012 годах году Амзина, являясь сотрудником ГУ МВД по Москве, создала преступную группу, в которую вышли ряд ее подчиненных-следователей, в частности — Сергей Кавун и Евгений Примаков. Все они входили в возглавляемую Амзиной следственную бригаду, которая занималась делом об одной из самых крупных афер на рынке строящейся недвижимости: компания «Энергостройкомплект-М» должна была возвести в 11-м микрорайоне Южного Тушино девять жилых домов, потенциальные покупатели квартир перечислили компании более 10 млрд рублей, однако большая часть денег оказалась похищена. Тысячи обманутых дольщиков вышли на митинги и акции протеста.

Главным фигурантом дела являлся гендиректор «Энергостройкомплект-М» Андрей Кручинин (в 2012 году он был осужден на пять лет тюрьмы). В поле зрения следователей ГСУ ГУ МВД по Москве также попал начальник инвестиционного отдела «ЭСКМ» Дмитрий Двойных. В 2011 году следователи сделали ему весьма заманчивое предложение: он останется фигурировать в деле «Энергостройкомплект-М» в качестве свидетеля, но взамен должен оказать правоохранителям существенную услугу — подделать различные документы о том, что дольщиками «ЭСКМ» являлись несколько десятков человек, которые на самом деле никаких денег за квартиры не вносили. По версии СК, следователи объяснили Двойных, что признают этих лиц в рамках расследования дела потерпевшими и они смогут бесплатно получить новые квартиры в рамках программы правительства Москвы по предоставлению гражданам-участникам долевого строительства жилых помещений, находящихся в собственности города.

Как полагают в СК, к афере был подключен и Антон Бордовских, который являлся дебитором «ЭСКМ», знал все нюансы по выделению жилья дольщиками, имел обширные связи в разных эшелонах власти. Пробным фиктивным дольщиком сделали Илью Чижанова. Он без проблем был признан потерпевшим. Потом уже штамповка подобных лжедольщиков была поставлена на поток.

По версии СК, Двойных и Бордовских готовили все необходимые документы от «ЭСКМ» о том, что граждане будто бы заплатили деньги за квартиры в строящихся домах в Южном Тушино, хотя на самом деле никогда этого не делали. Дальше следователи ГСУ ГУ МВД по Москве признавали этих граждан потерпевшими, выдавали соответствующие документы, вносили их фамилии в специальный реестр обманутых дольщиков.

Весь этот комплект документов отправлялся в Департамент жилищной политики столицы. Когда оттуда поступали запросы в ГСУ, там моментально отвечали, что эти граждане — потерпевшие, после чего лжедольщики получали новые квартиры от города, а потом продавали их по рыночной стоимости. Выручка делилась между всеми участниками аферы.

Следствием установлено, что соучастниками было похищено 44 квартиры в городе Москве на общую сумму не менее 199 млн рублей.

Данное уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ в ноябре 2014 года. Тогда же телефоны группы бывших и действующих следователей ГСУ ГУ МВД по Москве поставили на прослушивание, а их самих взяли под наблюдение. Сделано это было как нельзя вовремя. Весной 2015 года оперативники зафиксировали переговоры одного из подозреваемых — следователя 10-го отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Евгения Примакова — о получении взятки в 18 млн рублей. В момент получения денег он был задержан.

Позже под стражу были взяты Кавун (потом ему изменили меру пресечения на домашний арест), Бородовских и Чижанов. Двойных, заключивший сделку со следствием, находится под домашним арестом.

В феврале 2016 года была арестована предполагаемый лидер преступной группы Анжела Амзина.