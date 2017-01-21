Минобороны РФ опубликовало видео, посвященное Дню инженерных войск

21 января в Вооруженных Силах России отмечается День инженерных войск, установленный Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года, что является свидетельством признания боевых заслуг всех поколений военных инженеров с «петровских времен» до наших дней и их вклада в развитие оборонного потенциала страны.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы и от 25 мая о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально были представлены минерной ротой, инженерной и понтонной командами.

В настоящее время инженерные войска Вооруженных Сил состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений, говорится на сайте Минобороны РФ.

Основой состава инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.