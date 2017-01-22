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Кадыров выразил надежду на объединение РФ и США против терроризма

21:14 22.01.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта kremlin.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта kremlin.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что в период президентства Дональда Трампа США и Россия объединят свои усилия в борьбе с терроризмом.

«Я мечтаю, чтобы мы нашли общий язык. Если США и Россия объединят свои усилия против международного терроризма, то мы его победим. Если Трамп таким будет, я желаю ему счастья и удачи», - цитирует ТАСС высказывание Кадырова в эфире телеканала НТВ.

Глава Чечни поздравил американского президента со вступлением в должность и пожелал ему выполнения всех предвыборных обещаний.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах намерен «поладить» с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Вступая в должность 20 января, он также заверил, что США продолжат борьбу с международным терроризмом.
 

Темы: Россия, США, Чечня, Борьба с терроризмом в мире, Отношения России и США, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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22.01.2017, 23:19
Кирилл.

Я мечтаю, чтобы в России не было моста Кадырова и улицы Кадырова, а казаки вернули себе Грозный!
22.01.2017, 23:13
Это вполне возможно

Давно уже объединились и РФ и США и Чечня и многие другие. Объединились, и разгромили русских. Бамбарбия кергуду!
22.01.2017, 22:59
Интересно

А чем он так обеспокоен?Он свободно списывает все убийства на террористов.Может он думает,что и США ему денежку подкинет ?
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