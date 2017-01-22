Кадыров выразил надежду на объединение РФ и США против терроризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что в период президентства Дональда Трампа США и Россия объединят свои усилия в борьбе с терроризмом.

«Я мечтаю, чтобы мы нашли общий язык. Если США и Россия объединят свои усилия против международного терроризма, то мы его победим. Если Трамп таким будет, я желаю ему счастья и удачи», - цитирует ТАСС высказывание Кадырова в эфире телеканала НТВ.

Глава Чечни поздравил американского президента со вступлением в должность и пожелал ему выполнения всех предвыборных обещаний.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах намерен «поладить» с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Вступая в должность 20 января, он также заверил, что США продолжат борьбу с международным терроризмом.

