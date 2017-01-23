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Банк России отозвал лицензию у омского банка «Сириус»

11:49 23.01.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России с 23 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у сибирского банка "Сириус" (город Омск), сообщает РИА Новости. 

Как сообщает ЦБ, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России.

"В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества сибирский банк "Сириус" существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом отмечается, руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Сириус" на 1 января 2017 года занимал 527-е место в банковской системе РФ.

Темы: Банки в России, Отзыв лицензий у банков в России
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