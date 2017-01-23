Няню-убийцу Бобокулову отправили на принудительное лечение

Гюльчехра Бобокулова, осужденная за убийство ребенка, направлена на принудительное лечение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя столичной прокуратуры Елену Россохину.

Она пояснила, что приговор, вынесенный Хорошевским судом Москвы, не был обжалован в апелляционном порядке в установленный срок и вступил в законную силу. Бобокулова помещена на лечение в один из специализированных психиатрических стационаров на территории России.

Убийство четырехлетней девочки, за которой она была нанята присматривать, и поджог квартиры, арендуемой ее родителями, Бобокулова совершила в конце февраля прошлого года. Свою вину она полностью признала, при этом в суде заявила, что выполняла указания, которые ей давал «голос Аллаха». Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у нее хроническое психическое расстройство. Кроме того, было установлено, что у себя на родине в Узбекистане Бобокулова неоднократно проходила лечение в связи с шизофренией.

Приговор в отношении няни-убийцы был вынесен в ноябре 2016 года. Суд признал ее виновной в совершении указанных преступлений, но освободил от уголовной ответственности, пояснив, что женщина действовала в состоянии невменяемости.

