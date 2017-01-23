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Экс-премьер Италии Проди призвал отменить санкции против России

12:51 23.01.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Бывший глава Еврокомиссии, экс-премьер-министр Италии Романо Проди призвал европейцев немедленно отменить антироссийские санкции, не дожидаясь, что первым это сделает новый президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, что ЕС не отреагировал в должной степени на заявления Трампа, - приводит издание слова бывшего премьера. - Я считаю, что нужно реагировать в срочном порядке".
В первую очередь, - "в том смысле, что необходимо срочно отменять санкции в отношении России". "Я абсолютно уверен в этом", - подчеркнул Проди.
"Можно идти на жертвы, если речь идет о проведении согласованной политики, но в этом нет смысла, когда солидарность отсутствует", - добавил он.

Говоря о линии Трампа в отношении Европы, бывший итальянский премьер обратил внимание на то, что заявления президента США направлены прежде всего против Германии, как страны-лидера ЕС.

"Германия всегда была первым учеником в классе в Европе, всегда имела органичные отношения с США, она была первой при введении санкций против России, даже вопреки своим непосредственным материальным интересам", — отметил Проди. По его мнению, в отношениях между США и Германией "верность определяла силу и наоборот".

Однако в новых условиях, когда президентом США стал Трамп, экс-премьер не исключил изменения политической линии Берлина. Он, в частности, обратил внимание на участившиеся заявления видных немецких политиков, из которых можно сделать вывод, что Берлин размышляет над возможностью отказа от евро и самостоятельного движения вперед.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Темы: Россия, Италия, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 15:07
Гость: Трезвый

Экономические санкции этот метод конкурентной борьбы и он всегда будет использоваться в борьбе за выживание.Сегодня отменят,то завтра опять введут и это обычная тактика империалистов против слабых стран.Россия тут не исключение и все прогнозируемо.
23.01.2017, 14:58
Гость: Евросоюз

сдуется раньше Штатов, так как слаб в коленках.
23.01.2017, 13:43
Гость: Европеец

Так что - будут гонки кто первый отменит санкции ?
запасаемся попкорном.
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