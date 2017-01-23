Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за год

Прикрывающие Москву соединения ПВО-ПРО в минувшем году провели более 750 тренировок по обнаружению баллистических ракет и выявили свыше десяти реальных пусков, сообщает РИА Новости с ссылкой Минобороны России.

"В ходе несения боевого дежурства по противоракетной обороне города Москвы и центрального промышленного района в течение минувшего года радиолокационной станцией "Дон-2Н" системы ПРО были обнаружены более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В течение 2016 года боевые расчеты РЛС "Дон-2Н" выполнили "контрольные проводки" около 250 космических объектов.

Соединение противоракетной обороны входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО ВКС России. На протяжении 55 лет оно выполняет задачи по обороне Москвы и центрального промышленного района, а также отвечает за предупреждения о ракетном нападении и контролирует космическое пространство.

На вооружении соединения находится система ПРО — уникальный комплекс сложных многофункциональных радиотехнических, ракетно-стартовых средств и радиоэлектронной аппаратуры, обеспечивающий надежную защиту от межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.

В 2015 году средства российской системы предупреждения о ракетном нападении обнаружили около 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.