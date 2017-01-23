В Астане начались официальные переговоры по Сирии

Делегация вооруженной оппозиции Сирии направилась к месту проведения переговоров в Астане с властями Сирии при посредничестве РФ, Ирана и Турции, сообщает корреспондент РИА новости.

Делегация покинула отель, где вела итоговые консультации перед переговорами, и направилась к отелю Rixos. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что на месте консультаций уже находятся делегации Казахстана, Ирана, России, ООН и правительства Сирии.

Главная тема встречи — подтверждение соглашений о перемирии от 29 декабря и продвижение политического переговорного процесса для организации консультаций в Женеве 8 февраля.

Организаторы встречи для того, чтобы объединить позиции участников переговоров, намеренно не поставили на стол таблички для оппозиции и Дамаска, обозначив обе делегации как «Сирийская Арабская Республика».