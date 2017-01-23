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В Астане начались официальные переговоры по Сирии

11:46 23.01.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Делегация вооруженной оппозиции Сирии направилась к месту проведения переговоров в Астане с властями Сирии при посредничестве РФ, Ирана и Турции, сообщает корреспондент РИА новости.

Делегация покинула отель, где вела итоговые консультации перед переговорами, и направилась к отелю Rixos. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что на месте консультаций уже находятся делегации Казахстана, Ирана, России, ООН и правительства Сирии.

Главная тема встречи — подтверждение соглашений о перемирии от 29 декабря и продвижение политического переговорного процесса для организации консультаций в Женеве 8 февраля.

Организаторы встречи для того, чтобы объединить позиции участников переговоров, намеренно не поставили на стол таблички для оппозиции и Дамаска, обозначив обе делегации как «Сирийская Арабская Республика».

Темы: Сирия, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Сирийский кризис
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