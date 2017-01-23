Бастрыкин возбудил уголовное дело против ставропольской судьи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в покушении на мошенничество, что предусмотрено частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ, сообщает ПАСМИ со ссылкой на СКР.

По мнению следствия, в мае 2015 года женщина рассказала приятелю, что у нее есть знакомая судья Ленинского районного суда города Ставрополя, которая может поинтересоваться порядком сдачи документов для трудоустройства в судебные органы. В июле 2015 года судья сообщила женщине ложные сведения о том, что она может посодействовать трудоустройству мужчины на должность федерального судьи в Ставрополе за 12 миллионов рублей.

Мужчина, опасаясь хищения денег, обратился в ФСБ. Впоследствии его подруга в рамках оперативно-розыскного мероприятия встретилась с судьей и передала ей бумажный пакет с 10 тысячами рублей и «куклой» в размере 9 миллионов 990 тысяч рублей. Сразу после передачи денег судью задержали.

«В целях наиболее квалифицированного расследования уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю», — сообщили в СКР.