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Бастрыкин возбудил уголовное дело против ставропольской судьи

14:24 23.01.2017
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в покушении на мошенничество, что предусмотрено частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ, сообщает ПАСМИ со ссылкой на СКР.

По мнению следствия, в мае 2015 года женщина рассказала приятелю, что у нее есть знакомая судья Ленинского районного суда города Ставрополя, которая может поинтересоваться порядком сдачи документов для трудоустройства в судебные органы. В июле 2015 года судья сообщила женщине ложные сведения о том, что она может посодействовать трудоустройству мужчины на должность федерального судьи в Ставрополе за 12 миллионов рублей.

Мужчина, опасаясь хищения денег, обратился в ФСБ. Впоследствии его подруга в рамках оперативно-розыскного мероприятия встретилась с судьей и передала ей бумажный пакет с 10 тысячами рублей и «куклой» в размере 9 миллионов 990 тысяч рублей. Сразу после передачи денег судью задержали.

«В целях наиболее квалифицированного расследования уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю», — сообщили в СКР.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 22:56
нв

У судей не пенсия,а пожизненное содержание в размере восьмидесяти процентов от средней заработной платы.
23.01.2017, 20:54
Просвещения дух

Вы очень ошибаетесь, если вы не балагур. Если дать волю то в России взяточниками будут почти все, но все таки не все. На сегодня судьям есть, что терять, это и высокая пенсия после отставки и хорошие социальные льготы, так что на сегодня 95% судей не возьмут взятку и не будут выносить требуемого из вне решения или приговора, если конечно не принудят к этому какие-либо обстоятельства. Есть конечно и откровенные взяточники и кумовские отношения, но не поголовные. Времена Ельцина прошли.
23.01.2017, 19:40
Андроник

А нечего "крысятничать" и цены сбивать!
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