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США готовы сотрудничать с Россией в борьбе с ИГ

14:58 24.01.2017
KM.RU, Алексей Белкин
KM.RU, Алексей Белкин
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США готовы к сотрудничеству с любой страной, включая Россию, в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России),передает РИА Новости.

"Как ясно дал понять наш президент (Дональд Трамп), мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам",- заявил он, отвечая на этот вопрос о возможности сотрудничества с Россией и проведении совместных военных операций против террористов в Сирии.
На своей инаугурации Трамп заявил, что США намерены объединить цивилизованный мир в борьбе с "радикальным исламским терроризмом", который должен быть уничтожен с лица Земли.

В Кремле, комментируя слова президента США, призвали дождаться начала контактов с новой администрацией США. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "президент Путин неоднократно говорил о безальтернативности сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и о невозможности отдельно взятой страны бороться эффективно с этим самым страшным вызовом XXI века".

Темы: США, Антитеррористические операции в мире, Борьба с терроризмом в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 19:36
Мик

Не верю я амерам, Трамп еще не все: жалует царь да не жалует псарь.
24.01.2017, 19:17
Европеец

Пару дней назад Трамп назвал НАТО obsolite - что то вроде морально устаревшей и бесполезной органицации.
Сегодня его же министр обороны Mattis сказал, что "USA has unshakable commitments to NATO" - обязанности США по отношению к НАТО не являются предметом сомнений.
24.01.2017, 18:53
Европеец

Только что видел на vesti.ru как "Кузя" плывет через Ла Манш.
Весь туманный Альбион дымом загадил. В его моторе раверное жгут старые сапоги.
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