США готовы сотрудничать с Россией в борьбе с ИГ

США готовы к сотрудничеству с любой страной, включая Россию, в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России),передает РИА Новости.

"Как ясно дал понять наш президент (Дональд Трамп), мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам",- заявил он, отвечая на этот вопрос о возможности сотрудничества с Россией и проведении совместных военных операций против террористов в Сирии.

На своей инаугурации Трамп заявил, что США намерены объединить цивилизованный мир в борьбе с "радикальным исламским терроризмом", который должен быть уничтожен с лица Земли.

В Кремле, комментируя слова президента США, призвали дождаться начала контактов с новой администрацией США. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "президент Путин неоднократно говорил о безальтернативности сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и о невозможности отдельно взятой страны бороться эффективно с этим самым страшным вызовом XXI века".