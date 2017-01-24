Депутаты отдадут работу на аутсорс

В Госдуме обсуждается идея создания стороннего центра законотворчества, который поможет депутатам с юридической проработкой их инициатив

О такой инициативе заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В качестве партнера, на базе которого появится подобная структура, скорее всего, выступит Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина. Экспертная работа специалистов будет оплачиваться за счет думского бюджета.

Как рассказал «Газете.Ru» спикер Госдумы Вячеслав Володин, в парламенте прорабатывается вариант создания структуры, которая будет помогать депутатам в подготовке их законодательных инициатив. По словам Володина, законотворческие инициативы должны быть описаны «профессиональным языком». Аналогичный опыт внешних юридических консультаций имеется и у зарубежных парламентов.

«У правительства есть целый аппарат, у президента — его администрация. У депутата такого ресурса нет. Он часто видит проблему, но составить ее решение юридически грамотно самостоятельно ему тяжело», — поясняет Володин.

По его мнению, такой центр может быть создан на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Впрочем, пока это рабочий вариант. Для оплаты труда экспертов центра могут использоваться финансовые ресурсы Думы, выделенные на экспертизу законопроектов.

Как пояснил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, планируется, что в перспективе подобная структура получит статус НКО. Однако пока прорабатывается вариант прямого сотрудничества с академией. По словам Исаева, в предложенную структуру смогут обращаться не только депутаты, но и все другие субъекты законодательной инициативы — например, региональные заксобрания.

«Бывает, что к депутату обращаются избиратели по теме, в которой он не специалист. Он сможет обращаться в центр законотворчества, где ему проведут все необходимые экспертизы высказанной идеи, а также помогут подготовить сам законопроект и все необходимые документы», — пояснил Исаев.

На прошлой неделе вышло совместное исследование ИСЭПИ и Центра содействия законотворчеству, посвященное деятельности депутатов Госдумы. Один из выводов доклада заключается в том, что всего 22% депутатов этого созыва выступили авторами собственных законопроектов. Сторонники проходящих в Думе процессов связывают это с установкой на повышение качества законопроектов по сравнению с прошлыми созывами. Критики говорят о лишении депутатов инициативы и самостоятельности и сомневаются, что таким образом российский парламент сможет достичь большей независимости.

Под лозунгом борьбы за повышение качества законодательной деятельности в нынешней Госдуме уже произошел ряд изменений. При фракции «Единой России» были созданы специальные экспертно-консультативные советы, призванные оценивать качество и целесообразность депутатских законопроектов. Хотя формально никто из единороссов не обязан сверяться с мнением товарищей в данном совете, понятно, что инициатива, не прошедшая экспертизу, имеет мало шансов на принятие.

Кроме того, сейчас специальная рабочая группа под руководством вице-спикера Ивана Мельникова работает над поправками в регламент, которые прояснят новые требования к качеству законопроектов. Опять же никто не обязывает депутатов соблюдать их при внесении, но неподходящий законопроект может быть отклонен по ускоренной процедуре и не дойдет до пленарного заседания.

Оппоненты подобного подхода говорят о том, что это дает возможность власти не допускать нежелательные законопроекты даже до обсуждения.

Руководитель центра «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что сейчас в Госдуме проводится эксперимент. Законодательный опыт парламентариев, по словам экспертов, неодинаков, и подчас они предлагают довольно экзотические решения тех или иных задач. «Есть общая настройка Госдумы на рестайлинг. Если это удастся подкрепить отказом от спринтерского прохождения законопроектов, то это пойдет на пользу законодательной практике», — рассуждает Виноградов. Он считает, что подобные меры говорят о попытках сократить разрыв между законодателями и экспертными и отраслевыми сообществами.

Политолог Аббас Галлямов говорит о том, что до тех пор, пока нет прямого запрета депутату вносить законопроект без экспертизы, он не видит в последней большой проблемы.

«Нельзя запрещать депутату выступать с инициативой под предлогом, что ее не утвердили какие-то эксперты. А вот рекомендовать ему предварительно свою инициативу проработать — вполне можно», — считает Галлямов.

Эксперт говорит, что даже введение прямого запрета тактически дало бы парламенту выигрыш, так как в этом случае у СМИ будет меньше поводов ерничать над глупыми инициативами депутатского корпуса. Но стратегически это, конечно, неправильно, поскольку именно депутат, а не экспертные институты является политическим субъектом и представляет своих избирателей.

Вся проблема некачественных и глупых инициатив, по мнению Галлямова, заключается в том, что хотя сами депутаты, может, и не хотели бы выглядеть «клоунами», но на протяжении нескольких созывов им прямо показывали, что влиять на реальные процессы — не их задача.

«Депутатов приучили, что все решения принимает исполнительная власть. А их задача — штамповать спущенные сверху законопроекты и иногда тявкать на тех, кого им укажут. Это сформировало определенную ролевую модель. И профессионализму в ней места нет», — заключает политолог. По его мнению, «депутатов сейчас надо приучать к тому, что они больше не клоуны». Предварительная экспертная проработка их инициатив — один из инструментов этой работы.