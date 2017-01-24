Москвичам могут запретить держать в квартирах собак крупных пород. Мосгордума собирается рассмотреть такую законодательную норму. В частности, запрет может распространиться на мастифов, догов, кавказских овчарок и прочих крупных собак.

Их содержание будет предложено перенести в частные домовладения, где будут созданы необходимые условия для безопасности и комфорта. Эта мера, по замыслу разработчиков, исключит возможность нападения крупных собак на людей.

Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал кинолог Григорий Манев.

«Когда кто-то что-то запрещает, если мы говорим о государственных организациях, то для меня это прежде всего означает, что люди просто не хотят разбираться в проблеме. Нужно как-то закрыть вопрос, вот и все», — высказался эксперт.

Кинолог отметил, что в Москве нужно построить больше выгулочных и дрессировочных площадок.

«Москвичи никогда не перестанут держать собак. Так исторически сложилось, это собачий город. Вместо того чтобы разделять двуногих и четвероногих, нужно просто подумать, как любителям собак и тем, кто к ним относится сдержанно, ужиться в одном городе», — добавил Манев.

В сентябре 2015 года в Мосгордуме предложили ввести уголовное наказание для владельцев собак и кошек, которые выбрасывают животных на улицу.

