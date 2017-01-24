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Москвичам могут запретить держать в квартирах собак крупных пород

11:45 24.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Москвичам могут запретить держать в квартирах собак крупных пород. Мосгордума собирается рассмотреть такую законодательную норму. В частности, запрет может распространиться на мастифов, догов, кавказских овчарок и прочих крупных собак.

Их содержание будет предложено перенести в частные домовладения, где будут созданы необходимые условия для безопасности и комфорта. Эта мера, по замыслу разработчиков, исключит возможность нападения крупных собак на людей.

Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал кинолог Григорий Манев.

«Когда кто-то что-то запрещает, если мы говорим о государственных организациях, то для меня это прежде всего означает, что люди просто не хотят разбираться в проблеме. Нужно как-то закрыть вопрос, вот и все», — высказался эксперт.

Кинолог отметил, что в Москве нужно построить больше выгулочных и дрессировочных площадок.

«Москвичи никогда не перестанут держать собак. Так исторически сложилось, это собачий город. Вместо того чтобы разделять двуногих и четвероногих, нужно просто подумать, как любителям собак и тем, кто к ним относится сдержанно, ужиться в одном городе», — добавил Манев.

В сентябре 2015 года в Мосгордуме предложили ввести уголовное наказание для владельцев собак и кошек, которые выбрасывают животных на улицу.
 

Темы: Россия, Москва, Мосгордума
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 19:16
Гость: Серёга

Про то, что пудели - самые кусачие я знаю.
Но, их можно просто пинком отшвырнуть (да, потом разборки будут с хозяином, но зато цел останешься). При всём этом я не против мелких собак - некоторым пенсионерам они единственная отрада.

А вот от овчарки, которая порвала пальто у пенсионерки у меня на глазах в прошлом году - так просто уже не отмахнёшься... Бабка просто зашла случайно на ту территорию, где овчарок выгуливают - шла спокойно кстати.

А хозяин той псины просто молча не торопясь отвёл собаку в сторону и пошёл дальше, как будто это его мало касалось. Пенсионерка тоже особо не кричала - куды ей против придурка с овчаркой... на том они и разошлись. А тут говорят - площадки, собак учить, воспитывать... если собачник болен на голову, то это не лечится.
Так что закон правильный, если только примут...
24.01.2017, 18:14
Гость: РЖГ

Мой начальник любил говорить: когда собаке делать нечего она яйца лижет, Когда же мы избавимся от этих дармоедов?
24.01.2017, 17:16
Гость: Лучше бы запретили свободолюбивым народам СНГ

въезжать на территорию РФ, от которой они гордо отделились. Меньше было бы заразы, преступности, безработицы и больше любви свободолюбивых народов к РФ.
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