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Мосгордума рассмотрит законопроект о защите медиков в ближайшее время‍

15:48 24.01.2017
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин
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Проект федерального закона, призванный защитить медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей, будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время. Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам безопасности медицинских работников, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника. Посягательство на жизнь медицинского работника, в связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи — наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, говорится в документе.
 

По статистике Минздрава РФ, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет одно-два нападения в месяц в субъекте РФ.
Однако представители сферы здравоохранения города Москвы утверждают, что только в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников. Уголовной ответственностью для нападавших закончились 10% случаев. В 18% случаев нападающие понесли административную ответственность.


 

Темы: Проблемы врачей и медицинского персонала в мире, Мосгордума
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 17:50
закона, призванный защитить медицинских работников

К сожалению власть идет по ложному пути.

В будущем могут появиться законы о защите учителей, библиотекарей, детей и т.п.

Неужели УК недостаточно для наказания авто и прочих хамов?
Просто ужесточить наказание, давать конкретные сроки, огромные штрафы.

Ведь изобрели же закон о чувствах верующих после плясок девок в Храме.

Храм не место для плясок - вполне можно наказывать за хулиганство.
Как и библиотека, музей.
Эти девки ведь и в музее отметились, и в магазине , с курицей.
Что ж теперь, издать закон запрещающий, я извиняюсь, совокупляться в музее, а в магазине....
24.01.2017, 16:42
пол.инета.

Вообще,это грустно,когда приходится принимать такие законы.
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