Мосгордума рассмотрит законопроект о защите медиков в ближайшее время‍

Проект федерального закона, призванный защитить медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей, будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время. Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам безопасности медицинских работников, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника. Посягательство на жизнь медицинского работника, в связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи — наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, говорится в документе.



По статистике Минздрава РФ, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет одно-два нападения в месяц в субъекте РФ.

Однако представители сферы здравоохранения города Москвы утверждают, что только в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников. Уголовной ответственностью для нападавших закончились 10% случаев. В 18% случаев нападающие понесли административную ответственность.



