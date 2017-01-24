Восемь миллиардов рублей получат регионы на сельские дороги

Правительство РФ выделило 8,3 миллиарда рублей на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам в 54 регионах, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабинета министров, сообщает РИА Новости.

"Эти средства позволят увеличить протяженность автомобильной сети, помогут дальнейшему развитию села и, конечно, агропромышленного комплекса", - говорил ранее глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Деньги из федеральной казны получат те регионы, которые в своих бюджетах нашли средства на прокладку дорог в сельской местности, в том числе к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", которая является частью госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.