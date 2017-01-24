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Восемь миллиардов рублей получат регионы на сельские дороги

13:08 24.01.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ выделило 8,3 миллиарда рублей на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам в 54 регионах, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабинета министров, сообщает РИА Новости.

"Эти средства позволят увеличить протяженность автомобильной сети, помогут дальнейшему развитию села и, конечно, агропромышленного комплекса", - говорил ранее глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Деньги из федеральной казны получат те регионы, которые в своих бюджетах нашли средства на прокладку дорог в сельской местности, в том числе к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", которая является частью госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Темы: Глава правительства России, Строительство и реконструкция дорог в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 19:56
Гость: Русский

..мало! Минимум надо в 20 раз больше.
24.01.2017, 19:22
Гость: миллиарды не разворуют?..

Напомнить шаблонную истину стОит,
Что "выделить деньги" не значит "построить":
За то кто-нибудь головою поручится,
Что шиш вместо "сельских дорог" не получится?
24.01.2017, 18:11
Гость: для этого

им придется переплюнуть граждан некоторых других стран, которые уже давно все освоили безо всяких дорог
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