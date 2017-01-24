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В Петербурге суд признал незаконной установку памятной доски Колчаку

19:15 24.01.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Смольнинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск к городским властям и признал незаконной установку мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку.

В соответствии с решением суда комитет по культуре правительства Петербурга обязан произвести демонтаж памятной доски, передает «Интерфакс».

Доска была установлена на доме №3 по улице Большая Зеленина в ноябре прошлого года. Инициатива принадлежала историко-культурному центру «Белое дело». Через несколько дней мемориальная дока была облита краской неизвестными.

Позднее в суд поступили сразу несколько исков к городским властям с требованием отменить постановление об установке памятной доски колчаку. В итоге они были объединены судом в одно производство.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Общественно-политическая жизнь в России, Правительство Санкт-Петербурга
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 00:41
Кирилл.

"Лучше бы озаботились многочисленными памятниками советским палачам и основателям ГУЛАГа, которые в РФ числятся в "героях". А ведь по сравнению с тем, что сделали они, любой "Белый террор" не более чем жалкое подобие детского лепета".
"Правый взгляд"
(текст сокращён)
24.01.2017, 22:50
которые препятствуют произволу Полтавченко и прочих

кто ж может если ГД -ЗА.

Россияне, которые подписывают петиции против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви, зря тратят время. Об этом вчера, 23 января, заявил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой, сообщает ТАСС.
24.01.2017, 22:47
Звездочке

Звездочка, а чем Вам сей пост не понравился? По-моему, он так хорошо показал интеллект автора, что просто никаких сомнений в его уровне не возникает. Это если вообще можно вести речь о каком-то интеллекте. Это какбэ характеризует...
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