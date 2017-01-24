В Петербурге суд признал незаконной установку памятной доски Колчаку

Смольнинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск к городским властям и признал незаконной установку мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку.

В соответствии с решением суда комитет по культуре правительства Петербурга обязан произвести демонтаж памятной доски, передает «Интерфакс».

Доска была установлена на доме №3 по улице Большая Зеленина в ноябре прошлого года. Инициатива принадлежала историко-культурному центру «Белое дело». Через несколько дней мемориальная дока была облита краской неизвестными.

Позднее в суд поступили сразу несколько исков к городским властям с требованием отменить постановление об установке памятной доски колчаку. В итоге они были объединены судом в одно производство.

