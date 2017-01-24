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Россия подготовила проект конституции для Сирии

22:14 24.01.2017
Изображение с сайта inosmi.ru
Изображение с сайта inosmi.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Российская делегация в ходе переговоров в Астане передала представителям сирийской оппозиции проект конституции САР. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, передает «Интерфакс».

Он седлал акцент на том, что действия российской стороны продиктованы исключительно желанием придать дополнительный импульс и ускорить процесс принятия конституции ближневосточного государства.

Лаврентьев также отметил, что Москва ожидает реакции сирийской оппозиции на документ. По его словам, она «очень важна и интересна с точки зрения оказания дельнейшей помощи».

По игам двухдневных межсирийскх переговоров было принято совместное заявление стран-гарантов – России, Ирана и Турции о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня. Российская сторона допускает увеличения числа гарантов, при условии, что они будут иметь реальное влияние на оппозицию.
 

Темы: Россия, Сирия, Законотворческая деятельность в России, Международные отношения, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 00:55
Кирилл.

"Члены КПСС с 1975-го года" и эрэфийскую-то конституцию не соблюдают...
25.01.2017, 00:38
европейцу

нет конечно рокировать то надо с абсолютно надежным человеком что бы через 4 года он вернул тебе трон в целости и сохранности Ну а российский проект Конституции ничего кроме смеха вызвать не может Стране где конституция -просто бумага не пристало разрабатывать основной закон для другой страны Хотя в Сирии любой закон-бумажка
24.01.2017, 22:43
Европеец

А возможность рокировки предусмотрена и там ?
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