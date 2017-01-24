В РФ разработан законопроект об идентификации пользователей мессенджеров

Власти РФ разработали проект поправок в закон «О связи», предусматривающие идентификацию пользователей мессенджеров, пишет «Коммерсант».

В проекте документа, оказавшемся в распоряжении издания, в частности предлагается включить в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями».

Услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, говорится в законопроекта, неразрывно связанные с услугами связи. Операторы, оказывающие такие услуги, должны предоставлять МВД программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя.

Поправки, касающиеся мессенджеров, пишет «Коммерсант», могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов. Вместе с этим законопроектом, по данным источников издания, на рассмотрение Госдумы также могут быть внесены поправки, предусматривающие штрафы за незаконное распространение сим-карт.

В августе 2016 года законопроект, вводящий обязательную идентификацию пользователей мессенджеров и почтовых сервисов, был представлен Медиакоммуникационным союзом (МКС), в который входят крупнейшие российские операторы связи.

Авторы этого законопроекта, в числе прочего, предлагали обязать операторов связи немедленно блокировать сообщения в мессенджерах, содержащие информацию, распространяемую с нарушением требований российского законодательства.

Рабочая группа экспертного совета при правительстве РФ в сентябре дала отрицательное заключение на законопроект МКС.

В этот же законопроект МКС входило положение об ограничении доли иностранного капитала в видеосервисах. В ноябре поправки, ограничивающие долю иностранного капитала в видеосервисах, работающих в России, были внесены на рассмотрение Госдумы депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. В январе 2017 года поправки были приняты в первом чтении.