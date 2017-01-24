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В РФ разработан законопроект об идентификации пользователей мессенджеров

11:05 24.01.2017
Изображение с сайта euromag.ru
Изображение с сайта euromag.ru
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Власти РФ разработали проект поправок в закон «О связи», предусматривающие идентификацию пользователей мессенджеров, пишет «Коммерсант».

В проекте документа, оказавшемся в распоряжении издания, в частности предлагается включить в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями».

Услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, говорится в законопроекта, неразрывно связанные с услугами связи. Операторы, оказывающие такие услуги, должны предоставлять МВД программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя.

Поправки, касающиеся мессенджеров, пишет «Коммерсант», могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов. Вместе с этим законопроектом, по данным источников издания, на рассмотрение Госдумы также могут быть внесены поправки, предусматривающие штрафы за незаконное распространение сим-карт.

В августе 2016 года законопроект, вводящий обязательную идентификацию пользователей мессенджеров и почтовых сервисов, был представлен Медиакоммуникационным союзом (МКС), в который входят крупнейшие российские операторы связи.

Авторы этого законопроекта, в числе прочего, предлагали обязать операторов связи немедленно блокировать сообщения в мессенджерах, содержащие информацию, распространяемую с нарушением требований российского законодательства.

Рабочая группа экспертного совета при правительстве РФ в сентябре дала отрицательное заключение на законопроект МКС.

В этот же законопроект МКС входило положение об ограничении доли иностранного капитала в видеосервисах. В ноябре поправки, ограничивающие долю иностранного капитала в видеосервисах, работающих в России, были внесены на рассмотрение Госдумы депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. В январе 2017 года поправки были приняты в первом чтении. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 15:47
Растущий Рейтинг в опасности!

Кругом одни враги.
Снаружи Трампка-Обамка до конца не осознавшие процент нашего растущего во всем мире рейтинга,боевые турецкие помидоры,неправильные арабы наших братских правильных арабов без утверждения в трёх чтениях Госдумой мочат...
Внутри пятая тракторная колонна фермеров с Кубани надвигается,пенсионеры покушаются на нераскачиваемую стабильность вертикали строча друг другу неодобренные партией смс-ки...
24.01.2017, 15:26
Просто власть Эрэфии исполняет требование партнеров,

управляющих менеджерами РФ из Вашингтона.
24.01.2017, 15:21
Крутой

Надо же Яровой оправдать своё присутствие в Думе. От её законов уже убытков на миллиарды рублей.
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