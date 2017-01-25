Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в пять раз‍

Прибыль российских банков в 2016 году достигла 930 миллиардов рублей, что в 4,8 раза больше, чем за 2015 год, когда прибыль составляла 192 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

За декабрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 141 миллиарда рублей против убытка в 72 миллиарда рублей годом ранее.

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился за год на 8,9%, а по розничному – на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за год увеличился с 6,2% до 6,3%, а по розничным кредитам — сократился с 8,1% до 7,9%.

ЦБ отмечает, что на показатели деятельности российских банков в 2016 году значительное влияние оказало укрепление национальной валюты: номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%.