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Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в пять раз‍

14:55 25.01.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Прибыль российских банков в 2016 году достигла 930 миллиардов рублей, что в 4,8 раза больше, чем за 2015 год, когда прибыль составляла 192 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

За декабрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 141 миллиарда рублей против убытка в 72 миллиарда рублей годом ранее.

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился за год на 8,9%, а по розничному – на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за год увеличился с 6,2% до 6,3%, а по розничным кредитам — сократился с 8,1% до 7,9%.

ЦБ отмечает, что на показатели деятельности российских банков в 2016 году значительное влияние оказало укрепление национальной валюты: номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%.

Темы: Банки в России, Отчеты о прибылях и убытках
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Комментарии читателей
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26.01.2017, 00:31
Гость: Андрей

Деньги бывают разные: хорошо знакомые нам деньги потребительского сектора и финансовые деньги. В Советском Союзе это были, соответственно, наличные деньги и безналичные денежные средства. В те времена строго следили, чтобы наличные деньги не переходили в безналичные и наоборот. В рыночной капиталистической экономике потребительские деньги свободно переходят в финансовый сектор - и там остаются уже в виде банковского капитала, который никто просто так проедать не намерен. Деньги постоянно уходят в финансовый сектор - такова природа капитала - поэтому государству необходимо обеспечивать постоянный приток потребительских денег чтобы дать возможность населению обеспечить себя всем необходимым для выживания. Деньги можно добыть различными способами, включая продажу нефти и газа, но можно и просто напечатать, как это делают страны-эмитенты. Российская Федерация не является страной-эмитентом поскольку количество российских денежных знаков жестко увязано к "золотовалютным запасам", то есть, к доллару. Чтобы оживить нашу экономику, необходимо изменить финансовую систему страны, а также вертикаль власти, но это по целому ряду причин пока не представляется возможным.
25.01.2017, 23:05
Гость: Евгений В

Безумно рад такому успеху! Вот что значит правильная финансовая и налоговая политика, теперь ни кто не осмелится не поверить президенту, что в РФ все делается правильно. А скоро и по ВВП показатели вверх пойдут и рубль подорожает, правда и цены подрастут, но это не страшно, потерпим. Теперь, конечно, можно еще в США облигаций прикупить и поддержать Трампа финансами в его стремлении к росту промышленного производства на территории США.
25.01.2017, 23:03
Гость: Ничего

"странного".
Прочти "Протоколы сионских мудрецов".
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