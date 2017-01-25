Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по подозрению в измене

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов и киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к ФСБ.

Арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, который, как утверждает источник издания, также арестован.

Управление собственной безопасности ФСБ ведет расследование по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Как стало известно «Коммерсанту», в рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление «К»).

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и «ведется в отношении частного лица».

