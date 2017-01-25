В Кремле не сочли новостью данные о прослушивании посла России ФБР

Данные о якобы прослушивании сотрудниками ФБР российского посла в США Сергея Кисляка вряд ли можно считать новостью, заявил ​пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вряд ли это можно считать новостью, и вряд ли это новость, которая вызывает наше удовлетворение», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «Интерфаксу»).

При этом пресс-секретарь президента отметил, что ранее сообщения СМИ о прослушивании американскими спецслужбами высокопоставленных лиц находили свое подтверждение. ​

Ранее телеканал NBC сообщил, что в декабре агенты ФБР прослушивали телефонные разговоры Кисляка и генерал-лейтенанта в отставке Майка Флинна, который является советником президента США Дональда Трампа.

Источник в спецслужбах США в беседе с телеканалом уточнил, что спецслужбы прослушивали разговор сторон в тот день, когда бывший президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против России. ​Собеседник NBC указал, что сотрудники ФБР не обнаружили ничего подозрительного и серьезного в беседе Флинна с Кисляком.

Reuters со ссылкой на три источника в середине января писал, что в день введения новых санкций Флинн и Кисляк общались по телефону пять раз. Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря. При этом он утверждает, что санкций стороны не обсуждали.