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В Кремле не сочли новостью данные о прослушивании посла России ФБР

14:06 25.01.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Данные о якобы прослушивании сотрудниками ФБР российского посла в США Сергея Кисляка вряд ли можно считать новостью, заявил ​пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вряд ли это можно считать новостью, и вряд ли это новость, которая вызывает наше удовлетворение», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «Интерфаксу»).

При этом пресс-секретарь президента отметил, что ранее сообщения СМИ о прослушивании американскими спецслужбами высокопоставленных лиц находили свое подтверждение. ​

Ранее телеканал NBC сообщил, что в декабре агенты ФБР прослушивали телефонные разговоры Кисляка и генерал-лейтенанта в отставке Майка Флинна, который является советником президента США Дональда Трампа.

Источник в спецслужбах США в беседе с телеканалом уточнил, что спецслужбы прослушивали разговор сторон в тот день, когда бывший президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против России. ​Собеседник NBC указал, что сотрудники ФБР не обнаружили ничего подозрительного и серьезного в беседе Флинна с Кисляком.

Reuters со ссылкой на три источника в середине января писал, что в день введения новых санкций Флинн и Кисляк общались по телефону пять раз. Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря. При этом он утверждает, что санкций стороны не обсуждали.

Темы: Россия, США, Международные отношения, Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 18:04
)) если дэбилам показали, как от керосина

расплавился металл двух высоких свиногог НьюЙорка, как самолет люминиевый пробивает насквозь небоскреб, а виноват во всем Беня Ладан, то спектакль с Трампом и какой то дышащей на ладон шкапой вполне для них прокатит.
Следующий шаг - разоружение РФ, за то, что Трамп снимет санкции с Роттенбергов и прочих друзей одного партнера.
25.01.2017, 14:38
Павел__

Оффтопчик.
А в Сирии РФ всё-таки победила. Или "победила"?
- "Россия готова оказывать содействие восстановлению
инфраструктуры и экономики Сирии, заявил журналистам в среду глава
международного комитета Совета Федерации Константин Косачев...
...но нужно быть готовыми оказать содействие народу Сирии, в том числе, в восстановлении экономики", - сказал Косачев... Он подчеркнул, что не случайно говорит "мы", поскольку Россия не отделяет
себя от народа Сирии и планирует участвовать в решении этих задач."
Форумным удобрямсерам срочно написать заявление о "добровольном пожертвовании в пользу восстановления экономики Сирии" всех доходов, полученных от непосильного написания сообщений на форумах, за последние пол-года! :-)
25.01.2017, 14:24
Это ещё раз подтверждает

что назначение Трампа и низвержение другого клана было всего лишь политическим спектаклем, одной из целей которого было доказать существование демократии в США, а заодно и сделать хорошую мину при плохой игре, например с ИГИЛ и Талибаном, или с заведомо провальным ТрансТихоокеаскимСострудничеством, но особенно когда позарез нужно прекращать "санкции" которые вредят как оказалось, только тем кто их затеял, и для этого потребовалось сменить их на других.
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