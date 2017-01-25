В деле экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Захарченко появились новые фигуранты

Еще летом 2016 года полковник Дмитрий Захарченко, будучи еще на свободе, передал одной своей близкой знакомой наличными 14,695 млн евро. Об этом агентству «Росбалт» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке, с возможностью получения процентов по вкладу.

Спустя три дня после ареста Захарченко девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. За время нахождения денег на депозите она успела заработать всего $175 — сказались штрафы за досрочное закрытие вклада. Из полученных средств знакомая полковника оставила себе $250 тыс. Оперативники не исключают, что эту сумму планировалось пустить на «спасение» Захарченко.

Оставшиеся деньги 12 сентября девушка передала своей близкой подруге Анастасии Горшковой, которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе девушки официально числятся неработающими.

Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них ареста. Российское законодательство позволяет это делать следствию в случаях, не терпящих отлагательства.

Следствие полагает, что деньги, хранившиеся на счетах Горшковой, были получены Захарченко в результате преступной деятельности, а номинальная смена собственников средств была направлена на сокрытие от правоохранительных органов факта гигантских теневых доходов Захарченко.

Обе знакомых полковника сейчас являются фигурантами «дела Захарченко», с ними проводятся активные следственные действия. По данным «Росбалта», Горшкова на допросах уже призналась, что хранившиеся на счету деньги ей не принадлежали, а были получены от подруги, которой их мог дать Дмитрий Захарченко.