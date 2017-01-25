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В деле экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Захарченко появились новые фигуранты

11:03 25.01.2017
Дмитрий Захарченко. Фото с сайта aif.ru
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Еще летом 2016 года полковник Дмитрий Захарченко, будучи еще на свободе, передал одной своей близкой знакомой наличными 14,695 млн евро. Об этом агентству «Росбалт» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела  на депозит в этом же банке, с возможностью получения процентов по вкладу.

Спустя три дня после ареста Захарченко девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. За время нахождения денег на депозите  она успела заработать всего $175 — сказались штрафы за досрочное закрытие вклада. Из полученных средств знакомая полковника оставила себе $250 тыс. Оперативники не исключают, что эту сумму планировалось пустить на «спасение» Захарченко.

Оставшиеся деньги 12 сентября девушка передала своей близкой подруге Анастасии Горшковой, которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них  $1,154 млн и $15 млн.  Примечательно, что обе девушки официально числятся неработающими.  

Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них ареста. Российское законодательство позволяет это делать следствию в случаях, не терпящих отлагательства.

Следствие полагает, что  деньги, хранившиеся на счетах Горшковой, были получены Захарченко в результате преступной деятельности, а номинальная смена собственников средств была направлена на сокрытие от правоохранительных органов факта гигантских теневых доходов  Захарченко.   

Обе знакомых полковника сейчас являются фигурантами «дела Захарченко»,  с ними проводятся активные следственные действия. По данным «Росбалта», Горшкова на допросах уже призналась, что хранившиеся на счету деньги ей не принадлежали, а были получены от подруги, которой их мог дать Дмитрий Захарченко.     

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Борьба с коррупцией в России, МВД России
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 20:55
Гость: Зоя

Татьяна Алексеевна, уж не думаете ли Вы, что Захарченко, по примеру Юрия Деточкина, воровал для детских домов? Или для инвалидов?
25.01.2017, 20:40
Гость: Зоя

Спасибо за комплимент!
В остальном - согласна.
25.01.2017, 19:18
Гость: Дед Щукарь

Вся Митина полицилизация милиционеров накрылась медным тазом.
Что будет писать в мемуарах? Перевод на Гринвичское время не удалася и т.д. Четыре года российского поколения впустую.
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