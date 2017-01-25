Путин подвел итоги межсирийских переговоров в Астане

Президент России Владимир Путин прокомментировал двухдневные межсирийские переговоры в Астане. По его мнению, они являются основой для дальнейшего диалога Дамаска и оппозиции, передает РИА Новости.

Путин назвал важным то, что участники переговоров признали невозможным разрешение ситуации в Сирии военным путем.

«И мы очень рассчитываем на то, что переговоры в Астане станут хорошей базой для продолжения этого переговорного процесса и в Женеве», - цитирует агентство высказывание российского лидера в ходе встречи с королем Иордании Абдаллой Вторым. Путин также поблагодарил монарха за поддержку переговоров по Сирии.

Переговоры в столице Казахстана проходили 23-24 января. Впервые за годы вооруженного конфликта власти Сирии и оппозиция сели за стол переговоров Кроме них во встрече участвовали делегации стран-гарантов (России, Турции и Ирана), спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура, а также посол США в Казахстане. Стороны договорились о создании трехстороннего механизма контря за режимом перемирия в Сирии. Ожидается, что диалог будет продолжен в феврале в Женеве.

