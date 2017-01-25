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Путин подвел итоги межсирийских переговоров в Астане

22:54 25.01.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Сюжет: Сирийский кризис

Президент России Владимир Путин прокомментировал двухдневные межсирийские переговоры в Астане. По его мнению, они являются основой для дальнейшего диалога Дамаска и оппозиции, передает РИА Новости.

Путин назвал важным то, что участники переговоров признали невозможным разрешение ситуации в Сирии военным путем.

«И мы очень рассчитываем на то, что переговоры в Астане станут хорошей базой для продолжения этого переговорного процесса и в Женеве», - цитирует агентство высказывание российского лидера в ходе встречи с королем Иордании Абдаллой Вторым. Путин также поблагодарил монарха за поддержку переговоров по Сирии.

Переговоры в столице Казахстана проходили 23-24 января. Впервые за годы вооруженного конфликта власти Сирии и оппозиция сели за стол переговоров Кроме них во встрече участвовали делегации стран-гарантов (России, Турции и Ирана), спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура, а также посол США в Казахстане. Стороны договорились о создании трехстороннего механизма контря за режимом перемирия в Сирии. Ожидается, что диалог будет продолжен в феврале в Женеве.
 

Темы: Россия, Казахстан, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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26.01.2017, 02:04
Да

видимо только наличие этого человека и его брата не дало России скатится до нуля и избежать более сильных потрясений, чем в 93 году. И России не нужно искать деятелей подобных ему.... пускай сам выбирает... но продолжение в законе его власти- это смерть для России
26.01.2017, 00:54
непонятно

зачем Путин влез в гражданскую войну в Сирии. Эта война будет длиться не один год, Асад все равно не добьется окончательной победы, а для России это чревато людскими потерями и огромными материальными и финансовыми затратами. Бессмысленно бороться с террористами в Сирии, если открыты границы со Средней Азией, откуда в Россию в безвизовом режиме прибывают миллионы легальных и нелегальных мигрантов, среди которых немало террористов и уголовных преступников, и откуда идет поток наркотиков. Необходимо ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья и начать высылку нелегальных мигрантов, укрепляя при этом южные границы России. Путину надо брать пример с Трампа, который объявил о высылке всех нелегальных мигрантов и запрете на въезд в США всевозможным "беженцам".
26.01.2017, 00:33
Коллинз

И мы очень рассчитываем на то, что переговоры в Астане станут хорошей базой для продолжения этого переговорного процесса и в Женеве»
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Хотели заманить на переговоры новоиспеченную администрацию Трампа. Чтобы хоть как-то соскочить со второго Афгана. Не вышло. Восточные узелки завязываются тихо но превращаются в Гордиевы узлы. Ну а гопник и Александр Македонский-это несопоставимые вещи.
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