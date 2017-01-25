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Потребление алкоголя в России на душу населения с 2009 г. существенно упало

18:22 25.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Потребление алкоголя в России на душу населения с 2009 года снизилось почти в полтора раза, до десяти литров на человека в год.

Эту статистику в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Какая мера вдруг повлияла на снижение потребления? На мой взгляд, ни одной социально-экономической причины или даже повода для снижения потребления на душу населения за последние 15 лет в России нет. Общий объем потребления алкоголя упал исключительно по демографической причине», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что в России значительно сократилось число активного пьющего населения.

«На сегодняшний день людей в возрасте от 18 до 55 лет миллионов на десять меньше, чем десять лет назад. Именно эта группа населения опрокинула пивной рынок, потребление вина снижается и к 2019 году начнет снижаться потребление крепкого алкоголя», — добавил Дробиз.

За прошлый год специалисты исследовали более десяти тысяч проб алкогольной продукции — нормам из них не соответствовали всего 4%.
 

Темы: Россия, Статистические данные и прогнозы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.01.2017, 03:06
Гость: Трубабы

На самом деле все дела в обнищании населения и в фанфуриках. Поэтому количество тех кто покупает вино и водку снизилось.
Большинство пьющих россиян не могут согнать самогон -не могут собрать деньги на сырье-бегут сразу их пропивать . Не могут дождаться спелости браги -пьют брагу на второй день и болеют животами и бросают эту затею. Эта категория из-за отсутствия денег на вино и водку пьет (пила) фанфурики.
Меньшинство, уважая себя,не тратится на пойло по 300 руб за бутылку, а гонит для себя самогон.
26.01.2017, 01:31
Гость: Андрей

А ещё можно измерять чистоту нации, по количеству проданных билетов в баню.
25.01.2017, 23:14
Гость: Федя1

Хороший вид антиалкогольной пропаганды - рассказывать, что всё делается из метанола. Американцы провели террористический акт с боярышником, но как обычно облажались - добились только дальнейшего уменьшения потребления алкоголя.
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