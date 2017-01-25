Потребление алкоголя в России на душу населения с 2009 г. существенно упало

Потребление алкоголя в России на душу населения с 2009 года снизилось почти в полтора раза, до десяти литров на человека в год.

Эту статистику в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Какая мера вдруг повлияла на снижение потребления? На мой взгляд, ни одной социально-экономической причины или даже повода для снижения потребления на душу населения за последние 15 лет в России нет. Общий объем потребления алкоголя упал исключительно по демографической причине», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что в России значительно сократилось число активного пьющего населения.

«На сегодняшний день людей в возрасте от 18 до 55 лет миллионов на десять меньше, чем десять лет назад. Именно эта группа населения опрокинула пивной рынок, потребление вина снижается и к 2019 году начнет снижаться потребление крепкого алкоголя», — добавил Дробиз.

За прошлый год специалисты исследовали более десяти тысяч проб алкогольной продукции — нормам из них не соответствовали всего 4%.

