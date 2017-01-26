Правительство Британии внесет в парламент законопроект о запуске Brexit

Правительство Великобритании внесет в парламент законопроект о запуске процесса выхода Британии из ЕС "в ближайшие дни", сообщил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, сообщило РИА Новости.

"Мы будем двигаться очень быстро. В ближайшие дни мы внесем законопроект. Он будет очень прямолинейным, в нем не будет вопроса, выходит ли Великобритания из ЕС, это решение было принято на референдуме 23 июня, и наша задача – выполнить волю британцев", — сказал Дэвис, выступая в палате общин.

Он подчеркнул, что парламент сам в свое время одобрил проведение референдума, а недавно поддержал предложенный правительством график, в соответствии с которым запуск Brexit должен осуществиться не позднее конца марта.

"Мы придерживаемся этого графика", — отметил министр.

Верховный суд Великобритании во вторник постановил, что для запуска процедуры выхода Великобритании из ЕС необходимо одобрение обеими палатами парламента соответствующего законопроекта.