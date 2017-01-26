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В РПЦ назвали политизированной ситуацию с Исаакиевским собором

23:08 26.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Проблема, связанная с передачей Исаакиевского собора РПЦ носит не религиозный а политический характер. Об этом заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что православные есть как среди сторонников, так и противников передачи Исаакия Церкви. При этом Щипков подчеркнул, что раскола внутри православного сообщества нет. «Раскол нынешний, противостояние, происходит по политической линии, это политическое противостояние, а не религиозное», - цитирует его агентство.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с передачей храма РПЦ с «законом Димы Яковлева», который также, по его мнению, политизирован. По словам Щипкова, и дети, и Церковь являются заложниками политической ситуации.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В Петербурге проходят акции против передачи храма, в интернете собираются подписи под соответствующе петицией. Противники решения властей города опасаются, что Исаакий утратит свою музейную функцию, а также считают, что Церковь не сможет содержать его на достойном уровне.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Православная церковь в России, Общественно-политическая жизнь в России, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 01:43
Александр Bob.Bruk

Объяснение очередной жертве ЕГ : Исаакиевский собор изначально строился как кафедральный всей Российской империи ! Значит его по закону обязаны вернуть верующим...
27.01.2017, 01:21
Славий.

В РПЦ раскритиковали президента Союза музеев России и директора музея Эрмитаж Михаила Пиотровского и сожалеют, что такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора для русского православного народа и назвали его предложение о сохранении за Исаакием статуса типа музея кощунством и продолжением традиции позорного большевистского атеизма.
27.01.2017, 01:14
Соглашусь с Толстым

что нападки на РПЦ из-за русского православного собора организуют сегодняшние дети и внуки большевиков.
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