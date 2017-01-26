В РПЦ назвали политизированной ситуацию с Исаакиевским собором

Проблема, связанная с передачей Исаакиевского собора РПЦ носит не религиозный а политический характер. Об этом заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что православные есть как среди сторонников, так и противников передачи Исаакия Церкви. При этом Щипков подчеркнул, что раскола внутри православного сообщества нет. «Раскол нынешний, противостояние, происходит по политической линии, это политическое противостояние, а не религиозное», - цитирует его агентство.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с передачей храма РПЦ с «законом Димы Яковлева», который также, по его мнению, политизирован. По словам Щипкова, и дети, и Церковь являются заложниками политической ситуации.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В Петербурге проходят акции против передачи храма, в интернете собираются подписи под соответствующе петицией. Противники решения властей города опасаются, что Исаакий утратит свою музейную функцию, а также считают, что Церковь не сможет содержать его на достойном уровне.

