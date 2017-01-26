Шойгу поручил укреплять войска на юге России из-за ситуации на Украине

Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе из-за ситуации на юге-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил в среду глава ведомства генерал-армии Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

"Важно отметить, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - сказал министр.

По сведениям министра, за прошлый год "боевые возможности округа увеличились на 10%". Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

Шойгу также потребовал обеспечить безопасность полетов авиации Вооруженных сил РФ, чтобы повысить мобильность войск и обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха.