Путин оценил потенциал нового истребителя МиГ-35

Президент России Владимир путин по видеосвязи понаблюдал за начавшимися летными испытаниями нового многофункционального истребителя МиГ-35 оценил его возможности.

«Очень рассчитываю на то, что и наша армия будет значительно усилена этой машиной, наши Военно-космические силы», - цитирует главу государства «Интерфакс». По словам президента, истребитель также имеет хороший экспортный потенциал.

Он пояснил, что в настоящее время свыше 30 стран имеют на вооружении МиГ-29. В этих государствах создана хорошая инфраструктура и есть подготовленные кадры для использования нового самолета.

По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, МиГ-35 имеет значительно увеличенную дальность полета, благодаря большему количеству точек подвески способен нести как текущее, так и перспективное оружие, в том числе и лазерное. В серию истребитель будет запущен после 2019 года.

