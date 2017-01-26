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Путин оценил потенциал нового истребителя МиГ-35

22:41 26.01.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир путин по видеосвязи понаблюдал за начавшимися летными испытаниями нового многофункционального истребителя МиГ-35 оценил его возможности.

«Очень рассчитываю на то, что и наша армия будет значительно усилена этой машиной, наши Военно-космические силы», - цитирует главу государства «Интерфакс». По словам президента, истребитель также имеет хороший экспортный потенциал.

Он пояснил, что в настоящее время свыше 30 стран имеют на вооружении МиГ-29. В этих государствах создана хорошая инфраструктура и есть подготовленные кадры для использования нового самолета.

По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, МиГ-35 имеет значительно увеличенную дальность полета, благодаря большему количеству точек подвески способен нести как текущее, так и перспективное оружие, в том числе и лазерное. В серию истребитель будет запущен после 2019 года.
  

Темы: Россия, Военная авиация РФ, Вооружения в России, Военные технологии, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 00:26
Я бы так не говорил

тем более что Миг -36- это сельский самоотлёт, могущий взлетать с пашни, чему могут Вас освкдомит более ранние разработки энтого самолетака.
27.01.2017, 00:03
Степан

Не по теме.Сегодня президент опять кого-то награждал,то есть уверенно идёт
брежневским путём.А кончилось всё 91-м годом.Опять те же грабли-награждения и
деградация верхушки.В Кремле есть вменяемые люди???
26.01.2017, 23:24
blog2038

"Путин оценил потенциал нового истребителя МиГ-35" - он взлетел.
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