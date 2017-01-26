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Киев потребовал права голоса на переговорах Путина и Трампа

13:20 26.01.2017
Фото с сайта lenta-ua.net
Фото с сайта lenta-ua.net
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Киев настаивает на своем участии во всех переговорах России и США, в ходе которых упоминается ситуация на востоке Украины. Передает РИА Новости.

В своем интервью агенству Reuters заминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщает, что власти Киева должны иметь право голоса на любых переговорах между РФ и США, которые касаются прекращения боевых действий в Донбассе.

"Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом", — сказала Зеркаль.

Чиновница также поддержала президента Петра Порошенко, который призывает Запад сохранять санкции в отношении России. По словам Зеркаль, это "единственный инструмент", который может сдержать Москву.

Запад ввел санкции против России весной 2014 года. В качестве условия отмены ограничений Евросоюз и США ставят выполнение минских соглашений по Донбассу.
В Кремле считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию ситуации.

Темы: ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Внешняя политика Украины, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.01.2017, 16:26
Гость: с Урала

Смешное словосочетание "Киев потребовал". Насколько смешное, настолько же и абсурдное.
26.01.2017, 16:23
Гость: Петр

У украинцев только одно право оно же обязанность - сдохнуть в войне с Россией по приказу из Вашингтона в момент определенный там же
26.01.2017, 16:23
Гость: какол в США

Это, как если бы судимый преступник потребовал своего присутствия и участия в заседаниях судейской коллегии: типичная для хохлов наглость. Рассказывают, в конце сороковых-начале пятидесяти наглость бандеровцев быстро исчезала, когда их вели к виселице
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