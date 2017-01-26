Киев потребовал права голоса на переговорах Путина и Трампа

Киев настаивает на своем участии во всех переговорах России и США, в ходе которых упоминается ситуация на востоке Украины. Передает РИА Новости.

В своем интервью агенству Reuters заминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщает, что власти Киева должны иметь право голоса на любых переговорах между РФ и США, которые касаются прекращения боевых действий в Донбассе.

"Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом", — сказала Зеркаль.

Чиновница также поддержала президента Петра Порошенко, который призывает Запад сохранять санкции в отношении России. По словам Зеркаль, это "единственный инструмент", который может сдержать Москву.

Запад ввел санкции против России весной 2014 года. В качестве условия отмены ограничений Евросоюз и США ставят выполнение минских соглашений по Донбассу.

В Кремле считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию ситуации.