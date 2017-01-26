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Средний размер взятки в Москве за год вырос в 2,5 раза

15:49 26.01.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Средняя сумма взятки в Москве за год увеличилась более чем в 2,5 раза, превысив 2 млн руб. Об этом заявил начальник столичного управления МВД генерал-майор полиции Олег Баранов, передает «Интерфакс».

Примерно во столько же раз возросло и количество задокументированных фактов получения взятки в особо крупном размере, добавил Баранов. Всего, по его словам, за минувший год полиция выявила в Москве более 8,8 тыс. преступлений в сфере экономики. При этом число выявленных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло почти на четверть по сравнению с 2015 годом.

Почти 2 тыс. экономических преступлений было совершено организованными группами и преступными сообществами, отметил начальник главка.

Средняя сумма взятки в Москве по итогам 2015 года составляла 654 тыс. руб. — почти в четыре раза больше, чем в целом по России (172,9 тыс. руб. на тот момент), говорил предыдущий начальник столичной полиции Анатолий Якунин.

В декабре минувшего года Следственный комитет России отчитался о возбуждении 19,513 тыс. уголовных дел коррупционной направленности в 2016 году. В ведомстве отмечали, что среди всех дел, направленных в суд, преобладают материалы о даче и получении взятки, мошенничестве, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ведомство подчеркивало, что за девять месяцев 2016 года за преступления коррупционной направленности в суд были направлены дела в отношении 427 лиц, обладающих особым правовым статусом. Среди них, в частности, более сотни депутатов органов местного самоуправления и глав муниципальных образований​, более 50 членов избирательных комиссий, 42 адвоката, 27 сотрудников органов МВД, 13 депутатов органов законодательной власти, 11 прокуроров, четыре сотрудника наркоконтроля и трое судей.

Темы: Россия, Москва, Взятки и взяточники в России
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Комментарии читателей
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26.01.2017, 17:01
Гость: +++

=Средний размер взятки в Москве за год вырос в 2,5 раза. =

Все правильно, чиновники в отличии от Росстата правильно считают реальную инфляцию в России.
26.01.2017, 16:59
Гость: Прочитал.

Волосы дыбом! Это только в Москве!!
А "главный" всё себе песни поёт...
26.01.2017, 16:55
Гость: Россиянин

"Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва."
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