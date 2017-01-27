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СМИ: Трамп подготовил указ о снятии санкций с России

12:42 27.01.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Администрация президента США Дональда Трампа подготовила необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России", пишет научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем аккаунте в Twitter.

Также информацию о снятии ограничительных мер в отношении России подтверждает сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

"Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке", — написала она.

 

Темы: Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 21:44
Гость: Юрьев день для =бабушки=

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще «слишком рано» говорить о снятии санкций с России. Такое заявление американский президент сделал на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает Reuters.

«Слишком рано говорить об этом», – сказал Трамп.

В свою очередь британский премьер выразила надежду, что санкции против России останутся в силе. Она пояснила, что надеется, что санкции сохранены до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности.
27.01.2017, 20:26
Гость: Плакаль!

ТЕПЕРЬ расскажи нам, КАК ХОРОШО ЖИВЕТСЯ В ИЗРАИЛЕ, В ЕВРОПЕ, В США И ДР КАП СТРАНАХ!
27.01.2017, 20:25
Гость: ага

А СЕНАТ НЕ ПРОГОЛОСУЕТ! Ловко!
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