СМИ: Трамп подготовил указ о снятии санкций с России

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России", пишет научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем аккаунте в Twitter.

Также информацию о снятии ограничительных мер в отношении России подтверждает сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

"Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке", — написала она.