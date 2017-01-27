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Генпрокуратура выявила свыше 300 тысяч коррупционных нарушений в 2016 году

09:44 27.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Более 300 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства выявили прокурорские работники в 2016 году, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«По итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции свыше девяти тысяч лиц привлечено к административной ответственности, а сумма наложенных судами на виновных лиц штрафов превысила 1,1 миллиарда рублей», — сказал он.

В ведомстве также отметили, что за минувшие 12 месяцев в казну государства было возвращено имущество, приобретенное на сокрытые доходы, общая стоимость которого превысила 350 миллионов рублей.

«Всего в истекшем году за совершение коррупционных преступлений осуждено 13 183 человека», — сообщили в Генпрокуратуре.

12 января глава ведомства Юрий Чайка заявил о том, что сотрудники Генпрокуратуры России выявили и устранили 4,7 миллиона нарушений прав россиян в 2016 году.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 22:35
?

«Всего в истекшем году за совершение коррупционных преступлений осуждено 13 183 человека», — сообщили в Генпрокуратуре.

А СКОЛЬКО ПОСАЖЕНО?
27.01.2017, 15:52
Примерно так:

300 000 чуваков отказались дать прокуратуре столько, сколько она запросила. Результат на лицо.
27.01.2017, 14:46
Да

хорошая цифра, а гарант говорил что белых и пушистых намного больше чем коррупционеров, а глядя на статистику всё наоборот
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