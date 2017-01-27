Генерал ВВС США обвинил РФ в разработке лазерного оружия против спутников

Стратегическое командование вооруженных сил США (STRATCOM) считает, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, включая лазеры, передает ТАСС.

"Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве", - сказал генерал ВВС Джон Хайтенв Станфордском университете (штат Калифорния). В качестве основных противников он обозначил Китай и Россию, которые, по его словам, создают военные системы для вывода на околоземную орбиту, а также средства для их применения с земли.

По словам Хайтена, Россия, разработавшая оружие для уничтожения спутников еще в 80-х годах, сегодня продолжает разработку подобных вооружений, включая лазеры для применения в космосе и "другие возможности, которые будут представлять угрозу для наших спутников, многие из них (в случае разрушения) превратятся в мусор". Это, в свою очередь, осложнит доступ в космос.

"В недалеком будущем они (Россия и Китай) смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому нашему космическому аппарату. Нам надо предотвратить это, а лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так Соединенные Штаты и поступят. Мы сделаем так, чтобы все знали, что мы готовы к войне", — добавил генерал.