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Генерал ВВС США обвинил РФ в разработке лазерного оружия против спутников

10:41 27.01.2017
фото с сайта reeana.ru
фото с сайта reeana.ru
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Стратегическое командование вооруженных сил США (STRATCOM) считает, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, включая лазеры, передает ТАСС.

"Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве", - сказал генерал ВВС Джон Хайтенв Станфордском университете (штат Калифорния). В качестве основных противников он обозначил Китай и Россию, которые, по его словам, создают военные системы для вывода на околоземную орбиту, а также средства для их применения с земли.

По словам Хайтена, Россия, разработавшая оружие для уничтожения спутников еще в 80-х годах, сегодня продолжает разработку подобных вооружений, включая лазеры для применения в космосе и "другие возможности, которые будут представлять угрозу для наших спутников, многие из них (в случае разрушения) превратятся в мусор". Это, в свою очередь, осложнит доступ в космос.

"В недалеком будущем они (Россия и Китай) смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому нашему космическому аппарату. Нам надо предотвратить это, а лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так Соединенные Штаты и поступят. Мы сделаем так, чтобы все знали, что мы готовы к войне", — добавил генерал.

Темы: Вооружения в мире, Космонавтика в России, Отношения России и США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 22:12
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"Они уже сделали" - что именно? Ну, посчитайте вы углы, посчитайте твердость материала, и тогда поймете, что для подобного лазера нужен алмазный фундамент!
27.01.2017, 22:10
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"Стратегическое командование вооруженных сил США (STRATCOM) считает, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, включая лазеры" - и после этого Россию называют пьющей страной? Любой мало-мальски образованный и хоть слегка трезвый чел знает, что "лазерное оружие" даже теоретически не может работать на подобных дистанциях - материалы не позволят, сопромат олухам в помощь!
27.01.2017, 15:38
Все

просто, как закурить. Они уже сделали и хотят, чтоб больше ни у кого не было. Трудно дальше гегемонить в этом мире.
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