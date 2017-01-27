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СМИ узнали о приемлемом для россиян размере пенсии

10:25 27.01.2017
Турникет автобуса © KM.RU
Турникет автобуса © KM.RU
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Большинство россиян – 76,8 процента – считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный специалистами Российского государственного социального университета.

Ожидания почти трети сограждан, как отмечает издание, не простираются далее 15-20 тысяч, то есть фактически находятся на уровне средних выплат людям, находящимся на заслуженном отдыхе.
Эксперты объясняют столь скромные запросы тем фактом, что пенсионные ожидания россиян формируются исходя из текущего среднего размера социальных выплат.

Большинство опрошенных также считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов получаемой ранее заработной платы.

Темы: Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 22:29
Гость: Комики.

Когда были эти специалисты опросники из Российского государственного социального университета последний раз в магазине или на рынке?.
Если в долларах цифры, то понятно, а если в рублях - то за 5 000 тебя не похоронят даже, не говоря о возможности прожить на эти слезы.
27.01.2017, 22:26
Гость: Это что, первое апреля сегодня?

Ну раз так, то 30 тыщ, должна быть пенсия у руководителя страны, 20 тыщ у главы правительства, а 5 000 рублёв у всех их замов, министров, депутатов и т.д. В добрый путь.
27.01.2017, 21:19
Гость: Это

надо умудриться довести народ до такого скотского состояния, что 5 "косарей" для них - это полное счастье.
Шура Балаганов отдыхает.
Все комментарии (6)
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