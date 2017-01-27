СМИ узнали о приемлемом для россиян размере пенсии

Большинство россиян – 76,8 процента – считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный специалистами Российского государственного социального университета.

Ожидания почти трети сограждан, как отмечает издание, не простираются далее 15-20 тысяч, то есть фактически находятся на уровне средних выплат людям, находящимся на заслуженном отдыхе.

Эксперты объясняют столь скромные запросы тем фактом, что пенсионные ожидания россиян формируются исходя из текущего среднего размера социальных выплат.

Большинство опрошенных также считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов получаемой ранее заработной платы.