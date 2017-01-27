В Берлине Порошенко обсудит с Меркель ситуацию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко 30 января посетит Берлин, где встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на информационное агентство УНИАН.

"Ожидается, что собеседники обсудят ситуацию в Донбассе и имплементацию минских соглашений", — говорится в сообщении.

Агентство Рейтер со ссылкой на источник ранее сообщило, что Меркель и президент США Дональд Трамп в субботу могут провести телефонный разговор, в ходе которого намерены "обсудить Россию и Украину".