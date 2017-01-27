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В Берлине Порошенко обсудит с Меркель ситуацию в Донбассе

15:23 27.01.2017
Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото с сайта president.gov.ua
Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко 30 января посетит Берлин, где встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на информационное агентство УНИАН.

"Ожидается, что собеседники обсудят ситуацию в Донбассе и имплементацию минских соглашений", — говорится в сообщении.

Агентство Рейтер со ссылкой на источник ранее сообщило, что Меркель и президент США Дональд Трамп в субботу могут провести телефонный разговор, в ходе которого намерены "обсудить Россию и Украину".

Темы: Ангела Меркель, ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Германия, Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 20:17
ИМХО

Петя уже всех достал, у самой Меркелихи кресло шатается из-за беженцев, сядут двое убогих и будут друг дружке плакаться...
27.01.2017, 20:14
О?

А НА ДОНБАССЕ ТОЖЕ ОБСУЖДАТЬ БУДУТ?
27.01.2017, 20:09
Неравнодушный

Видно чёрный абамка успел в последний день нашему "докотору"-плохишу перевод сделать. Лихой бомбила, так распетушился!
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