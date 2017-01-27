Парк легких истребителей ВКС России будет заменен новейшими МиГ-35‍

Воздушно-космические силы (ВКС) намерены сменить весь имеющийся парк легких истребителей на новейшие боевые самолеты МиГ-35. Об этом заявил главком ВКС Виктор Бондарев на презентации МиГ-35 в Луховицах, передает «РИА Новости».

По словам Бондарева, закупки истребителей будут идти по мере необходимости.

"Это все будет по мере необходимости. Это не говорит о том, что мы завтра все бросим и закупим 170 самолетов. Сказать сейчас конкретно, сколько мы их возьмем, никто вам не скажет", - сказал Бондарев. Он также сообщил, что МиГ-35 получит пилотажная группа "Стрижи", которая сейчас летает на МиГ-29. "Я думаю, недалек тот час, когда мы "Стрижей" переучим на этот прекрасный самолет", - сказал главком.

Генерал отметил, что создание МиГ-35 - это "на самом деле победа". "Огромное вам спасибо за столь прекрасное детище, которое еще раз подтвердило, что лучше самолетов, чем в России, нет, - сказал Бондарев, обращаясь к авиастроителям.

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков отметил, что РЛС истребителя может сопровождать до 30 целей одновременно. "Бортовая РЛС позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 целей одновременно на расстоянии до 160 километров", - сказал Коротков. Он подчеркнул, что МиГ-35 отличается повышенной маневренностью, оснащается "оптимальным составом оборудования", конструкция его планера доработана с учетом корабельных посадок. Силовая установка - глубоко модернизированный двигатель РД-33 модификации МК, который отличается высокой устойчивостью, в том числе к воздействию вооружения.

