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Парк легких истребителей ВКС России будет заменен новейшими МиГ-35‍

15:57 27.01.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Воздушно-космические силы (ВКС) намерены сменить весь имеющийся парк легких истребителей на новейшие боевые самолеты МиГ-35. Об этом заявил главком ВКС Виктор Бондарев на презентации МиГ-35 в Луховицах, передает «РИА Новости».

По словам Бондарева, закупки истребителей будут идти по мере необходимости.

"Это все будет по мере необходимости. Это не говорит о том, что мы завтра все бросим и закупим 170 самолетов. Сказать сейчас конкретно, сколько мы их возьмем, никто вам не скажет", - сказал Бондарев. Он также сообщил, что МиГ-35 получит пилотажная группа "Стрижи", которая сейчас летает на МиГ-29. "Я думаю, недалек тот час, когда мы "Стрижей" переучим на этот прекрасный самолет", - сказал главком.

Генерал отметил, что создание МиГ-35 - это "на самом деле победа". "Огромное вам спасибо за столь прекрасное детище, которое еще раз подтвердило, что лучше самолетов, чем в России, нет, - сказал Бондарев, обращаясь к авиастроителям.

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков отметил, что РЛС истребителя может сопровождать до 30 целей одновременно. "Бортовая РЛС позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 целей одновременно на расстоянии до 160 километров", - сказал Коротков. Он подчеркнул, что МиГ-35 отличается повышенной маневренностью, оснащается "оптимальным составом оборудования", конструкция его планера доработана с учетом корабельных посадок. Силовая установка - глубоко модернизированный двигатель РД-33 модификации МК, который отличается высокой устойчивостью, в том числе к воздействию вооружения.
 

Темы: Военная авиация РФ, Военные технологии, Министерство обороны РФ, Росавиация
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 21:25
Гость: Пенсионер

Товарищ Справка, а сколько лет эти чудо-машины числятся на балансе олехарьхов РФ?
27.01.2017, 20:55
Гость: не понял

Что на что собрались менять и за какие шиши?Медведев же еще в прошлом году четко и ясно сказал "денег нет".А за это время их ее больше не стало.Нарисуем на бумаге и полетим?"Армат" уже настроили,теперь за самолеты взялись)))
27.01.2017, 19:53
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Надо каждому самолёту давать собственное имя: "Пенсия", "Стипендия", "МРОТ", "Детское пособие" и т.д.
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