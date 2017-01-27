Застарелые проблемы Забайкалья требуют скорейшего решения

Несмотря на смену руководства, Забайкальский край остается на последних строчках рейтинга российских регионов. Наивысшего накала социальная напряженность достигла в конце 2016 года, когда правоохранительные органы арестовали 80 счетов образовательных учреждений за коммунальную задолженность. В очередной раз не получив зарплату, сотрудники предприятий стали организовывать забастовки

Фото с сайта ecocollaps.ru

Социальная сфера и ЖКХ – больная мозоль Забайкальского края. Прошлый губернатор региона Константин Ильковский был отправлен в отставку в том числе и за срыв программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. При его правлении Забайкалье показало худший результат по Дальнему Востоку и 81-й по стране, а расходы на коммунальные нужды сократились на 12%. В результате тысячи граждан до сих пор проживают в бараках с протекающими потолками и холодными батареями.

Новый губернатор региона Наталья Жданова осенью открыто заявила, что денег в бюджете снова нет, а значит, ни о каком скорейшем решении проблем не может идти и речи. Кроме того, правительство вынуждено было заморозить все социальные выплаты, запланированные на 2017 год за исключением пособия на погребение.

Многие эксперты уже тогда назвали данную политику антисоциальной и опасной для региона, в котором только недавно прошла волна протестов граждан в связи с невыплатой зарплат. Все негативные прогнозы в скором времени оправдались. До нового года за задолженность перед энергетиками правоохранительные органы заморозили порядка 80 счетов образовательных учреждений в Борзинском, Читинском и многих других районах Забайкалья, после чего педагоги начали готовить документы для организации забастовки.

Таким образом, если ситуация не изменится, велика вероятность, что Наталья Жданова может повторить судьбу своего предшественника, говорят эксперты.

Помимо нерешенных проблем у федерального центра появилась еще одна причина для недовольства – неэффективное использование дотационных средств. Забайкалью было выделено 2 миллиарда рублей. Это самый большой показатель по всей стране. Однако, на что именно были потрачены эти деньги, остается загадкой.

Впрочем, данные УМВД отчасти пролили на нее свет. Согласно сведениям, опубликованным на сайте органа, в 2016 году из системы ЖКХ Забайкалья было похищено 33 миллиона рублей. Стоит ли удивляться, что тарифы выросли на 35%, денег на модернизацию коммунального комплекса вновь не нашлось, а задолженность перед ресурсниками превысила 6 миллиардов рублей?

Неотремонтированные сети и коммунальное оборудование приводят к бесконечным авариям. Одна из самых крупных за последнее время произошла в поселке Атамановка, где из-за поломки водонагревателя без горячей воды на три месяца остался детский сад «Солнышко». В результате дети заболели пневмонией.