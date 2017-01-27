Госдума одобрила антикоррупционные поправки Путина в первом чтении

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил в первом чтении президентский законопроект, который возлагает на губернаторов обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных чиновников, передает РИА Новости.

"На мой взгляд, это совершенно разумное и правильное предложение, поскольку дает возможность более оперативно реагировать на имеющиеся нарушения в части коррупции", — сказал на заседании глава комитета ГД Василий Пискарев.

Документ внес президент РФ Владимир Путин. Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан в целях дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства РФ.

В соответствии с законопроектом, в случае выявления в результате такой проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Кроме того, законопроектом предусматривается изменение подхода к запрету на участие лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями. В частности, они могут быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости.

Кроме того, государственным и муниципальным служащим разрешается участие на безвозмездной основе в управлении названными НКО в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя, отмечается в документе.