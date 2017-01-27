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Госдума одобрила антикоррупционные поправки Путина в первом чтении

15:14 27.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил в первом чтении президентский законопроект, который возлагает на губернаторов обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных чиновников, передает РИА Новости.

"На мой взгляд, это совершенно разумное и правильное предложение, поскольку дает возможность более оперативно реагировать на имеющиеся нарушения в части коррупции", — сказал на заседании глава комитета ГД Василий Пискарев.

Документ внес президент РФ Владимир Путин. Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан в целях дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства РФ.

В соответствии с законопроектом, в случае выявления в результате такой проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Кроме того, законопроектом предусматривается изменение подхода к запрету на участие лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями. В частности, они могут быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости.

Кроме того, государственным и муниципальным служащим разрешается участие на безвозмездной основе в управлении названными НКО в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя, отмечается в документе.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Президент России, Государственная Дума РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 20:50
Да хня всё это.

"Пацаны" только глубже зарывать начнут. И всё.
Соответственно, вырастет сумма взяток.
27.01.2017, 20:33
Для этого следует

Ввести коэффициент ответственности.Для всех простых граждан РФ созданы Административные и Уголовные Кодексы, следовательно к лицам наделенных властью по соблюдению законности, необходимо применять повышающий коэффициент по статьям УК и АК, взависимости уровня власти.И внести дополнительную статью, что уровень ответственности сохраняется в течении 30 дней с момента увольнения, что бы исключить увольнение задним числом на момент совершения приступления.
27.01.2017, 20:23
О?

А ПОЧЕМУ бы им НЕ ЗАНЯТЬ БУКЕНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ? Было бы НАМНОГО ЛЮЧШЕ ДЛЯ ВСЕГО НАРОДА БРИТАНИИ!
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