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Эксперты назвали ошибку экипажа причиной крушения Ту-154

13:34 28.01.2017
Ту-154. Фото с ru.wikipedia.org
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По результатам анализа записей параметрического самописца Ту-154Б-2 Минобороны, разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Сочи, эксперты не обнаружили существенных отклонений в работе систем самолета, до столкновения с водой все системы работали нормально, пишет «Коммерсант».

Версия о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли была опровергнута— это предположение удалось исключить благодаря результатам проведенной по поручению военного следствия взрывотехнической экспертизы обломков лайнера.

Таким образом, по сути, единственной версией расследования стала ошибка экипажа. Работу летчиков во время взлета Ту-154 и изучают сейчас члены объединенной технической комиссии.

Какие именно действия экипажа привели к трагедии, пока неясно — низкое качество исходных данных не позволяет участникам расследования поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту и, соответственно, прийти к единому мнению. 

Темы: Россия, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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28.01.2017, 21:18
Хех

Хех.
Ни одно прав-во не признает ,что был терракт.Не обязательно взрыв,и тд
В спецслужбах работают не идиоты же.
28.01.2017, 20:44
Закрылок...с-ка!

и чего это летчик надумал так резко вверх взмывать, даже не опытный курсант знает, что самолёт при этом разрушится без каких либо даже ударов... заело что-то в мозжечках у экспертов, напильник видно туда всунули.
28.01.2017, 20:37
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Деньги Аллах забрал!
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